Ani po této sezónní derniéře nechyběli táborští borci na stupních vítězů. Nikola Mazalová si tentokrát mezi mladšími žákyněmi doplavala pro druhé pořadí, což jí zaručilo zasloužený triumf v celkovém hodnocení seriálu.

Kategorii C děvčat do 15 let u Tovačova suverénně vyhrála její starší sestra Klára Mazalová. Po dvou druhých místech z předchozích kol jí toto umístění vyneslo celkové stříbro.

O rok starší Matěj Novotný svedl dramatický souboj o celkové prvenství se svým největším soupeřem Danem Cimburkem z Pardubic. Oba měli před posledním závodem stejný počet bodů za jedno vítězství a jedno druhé místo. V cíli se nakonec radoval pardubický závodník a odsunul tak Matěje Novotného na 2. místo jak ve třetím kole, tak v celkovém pořadí.

Mezi staršími žákyněmi doplavala třetí dvanáctiletá Sára Studená a v konečné klasifikaci díky tomu poskočila na čtvrté místo.

V celkovém pořadí družstev si táborské dívky vydobyly 2. příčku.