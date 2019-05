Pro první body a vavříny se vydali do Zlína také reprezentanti Triathlon Teamu Tábor. Víkendová klání jim vedle úspěchů připravila i pořádně hořké chvíle. „Chyby i technické potíže se kupily víc, než by bylo zdrávo,“ poznamenal k tomu trenér táborských triatlonistů Michal Háša a vzápětí se vydal po stopách vystoupení svých svěřenců. A jaké pro ně měl hodnocení.

MLADŠÍ ŽÁCI. „Poprvé v sezóně se z vítězství zaradoval Ondřej Kozojed. Vyhrál i přes ohromnou chybu, kdy v depu nemohl najít své místo na uložení kola. Nikola Korousová urvala přehazovačku, ale závod nevzdala a dokončila ho na 9. místě. Bez defektu by zajisté bojovala o medaili.“

STARŠÍ ŽÁCI. „Životní závod zajel David Korous. Stříbrná medaile ho zároveň nominovala na Závod olympijských nadějí. „Až“ třetí skončil favorit Martin Kozojed, který ztratil naději na lepší umístění na kole. Krásné 4. místo si i přes velkou bolest vybojoval Jakub Homola. Jan Žirovnický zamotal tkaničku boty do řetězu a bral až 12. místo. Ještě horší scénář čekal na Denisu Červenkovou, která nedodržela špatně vyznačené okruhy, byla diskvalifikována a přišla tak o stříbro. Natálie Stuchlíková absolvoval závod s respektem a byla čtrnáctá.“

STARŠÍ KATEGORIE. „Na závodníky v nich čekala nejprve kvalifikace a poté odpolední finálový blok. Finále C si vyjel Michal Macháček a dokončil ho na 6. místě. Mezi dorostenci skončil třináctý. Devátý v B finále a druhý v kategorii čtyřicátníků byl Martin Korous. V ženském B finále vyhrála Eva Kolomazníková, která se po desetileté závodní pauze vrátila 4. místem mezi elitními ženami. Při své triatlonové premiéře se do finále A dostala Eliška Říhová. Poradila si i se zrádnou cyklistikou a její 7. místo mile překvapilo. Ve finiši si připsala i skalp Heleny Kotopulu, stříbrné medailistky z Havajského ironmana. V dorostenkách brala bronz. Mezi muži se do elitní české šestnáctky dostali hned tři naši borci. Dvanáctý a třetí mezi dorostenci byl Robert Kostlán, šestý a druhý v juniorech Jiří Stuchlík a druhý celkově Lukáš Červenka.“

ČESKÝ POHÁR ŠTAFET

Druhý den zlínského triatlonového svátku se nesl ve znamení závodu štafet. Táborští museli v sestavách svých dvou týmů improvizovat, ale podle Michala Háši nezklamali a odvedli na trati maximum.

ŽACTVO. „Štafetu rozjela Denisa Červenková a na svém úseku si spravila chuť ze sobotní diskvalifikace. Do poloviny svého úseku vedla a na favorizovanou vítězku Natálii Fraňkovou neztratila mnoho. Jako druhý přišel na řadu David Korous, který svým excelentním výkonem stále držel optický kontakt s čelem závodu. Hned v úvodu cyklistiky měla Natálie Stuchlíková defekt zadního kola a zdálo se být po závodě. Natka ale statečně dokončila a dokonce udržela štafetu na třetí pozici. V závěrečném úseku podal heroický výkon Martin Kozojed, který dokázal smazat velký náskok Plzně a vydřel druhé místo. V hodnocení poháru jsme však vyhráli, protože vítězná štafeta z Příbrami byla složená ze dvou klubů.“

ELITNÍ KATEGORIE. „Eva Kolomazníková splnila na úvodním úseku svůj úkol a rozjela štafetu na 5. místě. Na druhém úseku zářil Lukáš Červenka, který nás posunul na 3. místo. Eliška Říhová i přes spadlý řetěz zajela skvěle a udržela medailovou pozici. Na čtvrtém úseku už Jiří Stuchlík bez problémů uhájil bronz až do cíle.“