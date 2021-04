V podstatě už jen pár dnů dělilo závodníky Triathlon Teamu kategorie dorostu a starší od zahájení jarního soustředění v chorvatské Pule. V době, kdy kluboví činovníci dolaďovali poslední detaily pobytu, však došlo v oblasti Istrie ke zpřísnění opatření proti nemoci Covid-19.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Triathlon Teamu Tábor

Za takové situace by Táborští neměli jistotu plnohodnotné a nerušené přípravy, byli proto nuceni posunout nejen termín, ale také dějiště soustředění. Podle nového předběžného scénáře se mají triatlonisté vypravit za vytouženou přípravou ve dnech 5. – 15. května do italského Caorle. Jejich pobyt by měl vyvrcholit závodem, který se v tomto městě na konci soustředění Triathlon Teamu uskuteční.