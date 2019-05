V elitní kategorii mužů si po nevydařeném závodě v Polsku spravil chuť Lukáš Červenka. V plavecké části dominoval a na cyklistiku se vydal s odstupem zhruba patnácti vteřin. Na trati ho pak dotáhl pozdější vítěz Jan Volár s další trojicí závodníků a do poslední části závodu tedy vybíhala v čele pětice závodníků. Táborského závodníka tentokrát nepostihla žádná krize. Statečně bojoval s olympionikem Janem Čelůstkou, kterému nakonec těsně podlehl a cíl proťal na třetí příčce, což mu zajistilo stříbro v jeho kategorii.

Druhé místo si zpod Špilberku odváží také junior Jiří Stuchlík, ale příliv pochvalných slov od trenéra Michala Háši k němu nesměřoval. „Výsledek je to samozřejmě skvělý, ale s výkonem spokojení nejsme. Jirka čeká na lepší klimatické podmínky. Voda o teplotě 16 stupňů Celsia není to, v čem by si liboval. Ve všech třech disciplínách to byl výkon pod jeho možnosti,“ prohlásil kouč.

V senzačních výsledcích pokračuje Eliška Říhová. Po výborném plavání jí sice soupeřky nadělily velký „ranec“ na kole, v běhu ale předvedla neskutečnou stíhačku a prodrala se na celkově 8. místo. Mezi českými triatlonistkami byla dokonce šestá a v kategorii dorostenek třetí.

Těsně pod stupni vítězů tentokrát skončil ve své mužské kategorii Martin Korous. V dorostencích se vůbec nedařilo Robertu Kostlánovi a jeho 9. místo je zklamáním, naopak na své poměry solidní výsledek si vydobyl celkově desátý Michal Macháček.