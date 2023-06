O uplynulém víkendu se odehrála poslední kola tenisových soutěží družstev. Na táborských dvorcích Pod Vodopádem po nich zavládla obrovská radost.

Vítěz divize, B-družstvo LTC Tábor 1903 B. Dole zleva Vanesa Zábranová, Natálie Rainke, Kateřina Bezdičková, nahoře zleva Jan Sedláček, Patrik Homola, Matěj Koutek a Erik Fáček. | Foto: archiv LTC Tábor 1903

Druholigový elitní tým domácího LTC Tábor 1903 zvítězil nad dosud neporaženými pražskými Modřany, a dokráčel tak k obhajobě loňského druhého místa. „Béčko“ znovu potvrdilo dominanci táborského klubu v jihočeském tenise, popáté v řadě a s velkou převahou ovládlo divizní soutěž a vybojoval další postup do druhé ligy.

„Nebýt nešťastného zranění naší klíčové hráčky Zdeny Šafářové, pravděpodobně bychom druhou ligu vyhráli,“ prohlásil s trochou lítosti v hlase předseda klubu LTC Tábor 1903 Karel Hübner. „I tak jsem ale nadmíru spokojený, protože je to pro táborský tenis velký úspěch. Všem našim hráčkám a hráčům ze srdce děkuji za to, co dokázali a jak bojovali,“ dodal.

Výsledky táborských družstev

2. LIGA: LTC Tábor 1903 – LTC Modřany 2005 B 5:3 (Marcolla - Beran 6:4, 6:7, 6:2; Jureček – Kusý 4:6, 6:1, 2:6; Neradová (H) - Svozilová 6:4, 6:1; Rainke (H) - Novotná 3:6, 3:6; Toman - Michálek 6:0, 4:6, 6:4; Jírovský – bez soupeře, scr., Neradová, Rainke – Svozilová, Novotná 1:6, 0:6; Marcolla, Jírovský – Beran, Michálek scr. B+M).

DIVIZE: LTC Tábor 1903 B – TK Písek 7:2 (Fáček - Hradský 4:6, 2:6; Koutek - Vala 6:0, 6:4; Zábranová - Soukupová 6:3, 6:4; Bezdičková - Grobárová 6:1, 6:4; Sedláček - Mazanec (H) 6:2, 6:4; Homola - Dufek 6:0, 6:0; Zábranová, Bezdičková – Soukupová, Grobárová 6:1, 7:6; Fáček, Homola – Hradský, Vala 4:6, 3:6; Sedláček,Koutek – Mazanec, Dufek 6:2, 6:3).

KP I.: LTC Tábor 1903 C – TK Sokol Kaplice 4:5

KP III.: TJ Motor České Budějovice - LTC Tábor 1903 D 4:5

Druholigový tým LTC Tábor 1903. Dole zleva Kamila Neradová, Natálie Rainke, nahoře zleva Jakub Jírovský, Jakub Marcolla, Martin Jureček a Tomáš Toman, chybí zraněná Zdena Šafářová.Zdroj: archiv LTC Tábor 1903