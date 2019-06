První kolo

Úvodní díl série je zavedl do zatopené pískovny v Mělicích u Přelouče. O velké překvapení se tam postaral Nikola Mazalová v kategorii E do 11 let. Na trati o délce 500 metrů si dokázala poradit se všemi soupeřkami a cílový prostor proťala jako první.

Její čtrnáctiletá sestra Klára Mazalová si z Mělic odvezla stříbrnou medaili ze závodu na 2 kilometry.

O rok starší Matěj Novotný zopakoval na stejné distanci její počin a rovněž obsadil druhý stupínek.

Sára Studená doplavala na jednokilometrové trati těsně za stupni vítězů na 4. pozici.

Druhé kolo

Ke druhému dějství, které neslo punc republikového šampionátu, se ploutvaři od Jordánu vypravili na jezero Velké Dářko nedaleko Žďáru nad Sázavou a přenesli si do mistrovského závodu formu z mělické pískovny.

Nikola Mazalová potvrdila, že nemá na „volné vodě“ mezi jedenáctiletými dívkami konkurenci a zapsala se do statistik jako mistryně republiky. Před víkendovou derniérou pohárových klání má díky týmu našlápnuto k celkovému prvenství.

Také Klára Mazalová neodjela domů s prázdnou; v závodě na 2 kilometry měla hodně blízko ke zlatu, ale nakonec se musela spokojit se stříbrem.

Zůstat ve stínu některého ze soupeřů rozhodně nehodlal Matěj Novotný – oproti prvnímu závodu na dvoukilometrové distanci zrychlil a vyválčil na Velkém Dářku zlatou medaili.

O poslední medailový úspěch s táborskou značkou se postarala štafeta ve složení Klára Mazalová, Sára Studená, Jáchym Souček a Matěj Novotný.

V ostatních startech už to Subaquaclubu Delfín „nezacinkalo“. Mezi třináctiletými závodnicemi a na trati o délce 1 kilometru se představily Sára Studená a Leona Kovačová. Prvně jmenovaná skončila šestá, její klubová souputnice obsadila 9. místo. S dvoukilometrovou tratí se statečně rvali také Tomáš Novotný a Veronika Fuková, ale na pořadí v první desítce to nestačilo. Sedmnáctiletý Šimon Procházka musel na čtyřkilometrovém úseku sáhnout hluboko do arzenálu svých sil, ale udělal svým trenérům radost tím, že při svém vůbec prvním startu neklesl na samé dno výsledkové listiny.

Mladí reprezentanti táborského klubu zakončili sezonu už o nadcházejícím víkendu, kdy se plave třetí kolo seriálu na Skašovských jezerech poblíž Tovačova.