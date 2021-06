Tolik očekávanému vstupu do závodního kolotoče předcházely pouhé dva týdny tréninku, což pochopitelně nebylo pro ploutvaře z celé republiky nic jednoduchého.

Z pohledu Subaquaclubu Delfín Tábor zvládla znamenitě první závodní položku v sezónním kalendáři především Sára Studená. V souladu se svým příjmením se výtečně vypořádala s devatenáctistupňovou vodou a ve své kategorii C do 15 let vyválčila stříbro. Blízko navíc měla dokonce k triumfu v celém závodě – na jeho pětisetmetrové distanci zaostala za vítězkou o jedinou vteřinu. Ve stejné věkové skupině se představily i další dvě táborské vyslankyně. Kristýna Chlachulová doplavala na 6. místě se ztrátou 48 vteřin na svou klubovou kolegyni, Zuzana Novotná pak s mankem dalších dvou minut uzavírala pořadí kategorie.

V juniorské kategorii B se vývoj závodu zachoval macešsky k Veronice Fukové, jež proťala cíl na 4. příčce o jednu vteřinu za bronzem.

V nejmladší kategorii D do 13 let dokončili závod až na chvostu startovního pole Klára Janovská a Martin Nevyjel, odměnou za účast u Nisy jim ale byly další cenné zkušenosti.

Mazalová a Novotný bojují na MS

Další, a tentokrát mistrovský start na volné vodě absolvují Táborští už v tomto týdnu na Velkém Dářku. Republikový šampionát v distančním plavání s ploutvemi v kalendáři mine dva nejlepší táborské závodníky Kláru Mazalovou a Matěje Novotného. Ti totiž už od neděle reprezentují Českou republiku na juniorském mistrovství světa v ploutvovém plavání a rychlostním potápění, které hostí italské Lignano.