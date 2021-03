Současná situace spojená s pandemickými opatřeními ponechává sportu na jihu Čech miniaturní prostor. Jeho brzké rozšíření vzývají mimo jiné i činovníci táborského atletického oddílu. Důvod? Plánované konání mistroství České republiky dorostu a žactva v krosu.

Podaří se letos táborským organizátorům uspořádat mládežnické MČR v krosu? | Foto: Deník/ Redakce

Tento vrcholný podnik sportovního kalendáře na jihu Čech měl do Tábora zavítat už v loňském roce, tehdy mu ale vyhlášený lockdown spojený s uzavřením škol vystavil nemilosrdné stop. Také letos už museli organizátoři šampionátu udělat první, byť zatím jen mírný ústupek. Původně pro něj měli vyhrazenou poslední březnovou sobotu, ale vzhledem k aktuální situaci posunuli termín konání na neděli 11. dubna. V záloze pro případ dalšího pozdržení by mohli mít Táborští ještě další dubnové víkendy. Počítají samozřejmě s přísnými podmínkami, za jakých by se mistrovství případně mohlo konat.