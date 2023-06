Tým Tábor Foxes hrající třetí ligu amerického fotbalu zapsal do své kroniky vpravdě historickou kapitolu. Po výhře 33:24 na půdě dalekého soupeře z Trutnova se vůbec poprvé probojoval do semifinále soutěže, které se odehraje v sobotu 1. července ve Zlíně.

Americký fotbal. | Foto: Jaromír Pýcha

Utkání na trutnovské „umělce“ provázelo slunečné počasí a houževnatý domácí celek kladl Táborským velký odpor, přestože nastoupil jen se 14 hráči. Foxes přesto nakonec utkání zvládli a otevřeli brány třetiligového semifinále.

O střetnutí v Trutnově i nadcházející semifinálové misi se rozpovídal předseda táborského klubu Dominik Skopec. „Je třeba přiznat, že v úvodu zápasu došlo k určité nekoncentrovanosti ze strany našich hráčů a Trutnov se tak dostal do vedení. Udržoval si ho pak až do poloviny zápasu, kdy náš útok zabral, a podařilo se nám vývoj zápasu otočit. Své vedení už jsme udrželi, neboť obrana, která byla díky absencím mnoha hráčů hodně slepená, začala dodržovat zvolenou taktiku. Trutnovští Rangers si každopádně zaslouží náš hluboký respekt, vzhledem k počtu, ve kterém zápas dohráli. My už se teď budeme plně soustředit na semifinále. Utkáme se v něm s týmem Zlín Golems, který nás v prvním vzájemném utkání sezony porazil, a tak mu máme co vracet. Rozhodně chceme uspět; v letošní sezoně píšeme celou řadu klubových 'poprvé' a v této cestě chceme pokračovat i v play-off,“ prohlásil Dominik Skopec.