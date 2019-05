Táborským triatlonistům přichystal závod EP v Polsku pořádně trpké chvíle

Tábor – V polském Osztynu se o víkendu sešli elitní triatlonisté starého kontinentu k dalšímu závodu Evropského poháru. S ambicemi bojovat o co nejlepší umístění se do města na řece Lyně vypravili také reprezentanti Triathlon Teamu Tábor Lukáš Červenka a Jiří Stuchlík, ale na svůj start v severním Polsku se budou snažit co nejrychleji zapomenout.

Jiří Stuchlík. | Foto: Deník

Pro Jiřího Stuchlíka začalo vystoupení v juniorském pohárovém podniku slibně. Ve velice chladné vodě, jejíž teplota 13,2 °C jen těsně přesáhla povolenou hranici pro start závodu, předvedl velmi kvalitní výkon, záhy ale začaly trable. Táborskému triatlonistovi se zamotala hlava, na kole prochladl a ze skupiny, která později dostihla vedoucí balík, se začal propadat. Krize dostoupila vrcholu v běhu, kde Jiří Stuchlík zkolaboval a musela ho odvézt sanitka. V současné době už je v pořádku a o víkendu ho čeká další pohárový start v Brně. Méně hektický, ale rovněž smutný příběh prožil v Olsztynu také Lukáš Červenka. V plavání sice neodvedl obvykle parádní výkon, přesto ale stihl zachytit vedoucí skupinu. Vzápětí ho z ní ale vyřadil defekt zadního kola a touha po kvalitním výsledku vzala za své. Závodník Triathlon Teamu Tábor přesto závod nezabalil a ve zbytku závodu se prodral na celkové 59. místo. „Triatlon občas takto trpká zklamání přináší,“ okomentoval smolný start obou borců v Polsku trenér Michal Háša. „Oba kluci obětují triatlonu spoustu času, odříkají si zábavu… A pak jedou tisíc kilometrů, aby strávili tři dny v dešti, a závod se takhle nepovede. Každý den se prostě nedaří,“ dodal kouč Triathlon Teamu Tábor.

Autor: Pavel Šácha