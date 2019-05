Byl to již čtvrtý ročník této soutěže ve vzdušné akrobacii na kruhu, nebo šále. Studio Irbis Acrobatics bojovalo o postup do finále ve třech kategoriích: V disciplíně Aerial Hoop (akrobacie na kruhu), Profesionál – kde soutěžila Irena Novotná (majitelka a zároveň trenérka studia) a Aerial Hoop Junior (8–14let) Victoria Novotná (10 let).

Největší zastoupení studia měla kategorie Aerial Hoop dvojice, kde to děti neměly vůbec jednoduché, protože tato kategorie není limitovaná věkem, dětské dvojice byly pouze čtyři. Z toho tři dvojice byly z Táborského studia. Nejmladší dvojice Aneta Nováková (9 let), Štěpánka Krejčí (8 let) a jejich malé tanečnice Michaela Rácová (7 let) a Nela Nováková (6 let), dále bojovala o postup Tereza Hrušková (12 let) a Tereza Doležalová (10 let ), poslední dvojicí byla Kateřina Matějková (12 let ) a Šárka Petráková (12 let).

V kategorii Aerial Hoop profesionál do finále postoupila Irena Novotná a malým holčičkám se povedlo neuvěřitelné, v kategorii dvojic postoupila do finále Aneta Nováková se Štěpánkou Krejčí s jejich tanečnicemi.

Finále se konalo hned druhý den v neděli 28. dubna v divadle Rokoko. Aneta Nováková se Štěpánkou Krejčí se umístily na krásném šestém místě a Irena Novotná na osmém místě. S takovým umístěním holčiček se vůbec nepočítalo, mít za soupeře dospěláky nebylo vůbec jednoduché.

Aerial Hoop je mladý sport a všechna děvčata ze studia se mu věnují teprve od října.

Pavla Nováková