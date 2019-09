Pořadatelem již sedmatřicátého ročníku tradičního závodu byl Motosport Chýnov ve spolupráci s městem Chýnov. Počet přítomných příznivců motoristického sportu opět překonal počet obyvatel celého města – byly jich tři tisícovky.

„Všichni spokojeně a s nadšením sledovali počínání necelé stovky odvážných závodníků, kteří měli společný cíl. A to vyjet co nejvíce metrů padesátimetrového krkolomného stoupání, optimálně pak až nahoru. To však nebylo vůbec jednoduché a podařilo se to pouhé hrstce z nich,“ říká ředitel závodu Evžen Zadražil.

V hlavní kategorii Motokros+enduro to bylo napínavé až do konce. Po prvních dvou jízdách z pěti totiž překvapivě vedl Vlastimil Michalík z Tišnova. Při dalších pokusech ho však pokaždé zastavila největší překážka v profilu tratě, kterou byla příčně uložená kláda na sedmatřicátém metru.

Toho využili hlavní dva favorité závodu, jejichž výkon naopak gradoval. Počtvrté za sebou tak v Chýnově vyhrál úřadující mistr Evropy v motokrosu Martin Michek z MX Shopu Sekerka. Překonal tím další z rekordů sedmatřicetileté historie tohoto závodu. Druhé místo jen s těsným rozdílem vybojoval Roman Körber z Motosportu Chýnov, který absolvoval v jedné z přestávek také exhibici na motocyklu.

Ve třídě Trial viděli diváci obrovský souboj o vítězství mezi zkušeným Pavlem Kohoutem z Trial týmu Beroun a o více než generaci mladším teprve třináctiletým, ale velice šikovným závodníkem Davidem Fabiánem z týmu Beta Fabián.

„Oba stále vyjížděli až nahoru, a tak jsme jako pořadatelé museli při shodě metrů a také následných pokusů se zkráceným rozjezdem opět s plným počtem metrů po delší době přistoupit k rozjezdu paralelnímu. Až v posledních metrech trati se po souboji loket na loket nakonec rozhodlo, že jako první viděl šachovnici mladší z obou rivalů David Fabián. O tomto závodníkovi, který již dnes patří mezi elitní pětku v českém dospěláckém trialu, ještě nejspíš hodně uslyšíme,“ chválí Zadražil.

Mezi dětmi v kategorii do patnácti let zvítězil desetiletý Karel Pilát z Trial týmu Březová před Adamem Grešákem z Motosportu Chýnov. Třetí skončil Tomáš Křemen z Mladé Vožice. „Některé výkony těch nejmenších závodníků sklidily obrovské ovace diváků, neboť byly přímo dechberoucí,“ ocenil ředitel závodu. „Nejmladšímu závodníkovi byly dokonce pouhé čtyři roky a nezapomněl ani jednu jízdu ukončit efektním odhozem svého motocyklu. Dokonce za sebou nechal ještě tři starší soupeře,“ dodal.

Mezi jezdci třídy ČZ zvítězil Tomáš Janů z týmu Retox Racing. Jeho start na tomto motocyklu byl zpočátku spíše kamarádský hec, nakonec však svého rozhodnutí nijak nelitoval. Druhý byl zkušený Jaroslav Jonák z Říčan a třetí pak Jan Likler z Motosportu Chýnov, který se jako jediný vždy pokoušel se svým starým motocyklem přeskočit dvě příčně uložené klády. „Všechny pokusy skončily velkým pádem, ale odvážné srdce tento jezdec rozhodně projevil výrazně,“ usmívá se Zadražil, jenž kromě ředitelování ještě jako každý rok stihl i sám závodit a ve třídě ČZ byl čtvrtý.

Na startu se objevily též tři mladé odvážné dívky, konal se i tradiční běh dětí do vrchu, proběhly zajímavé rozhovory. Vítěz hlavního závodu Martin Michek například odhalil své nejbližší plány, mezi kterými jako hlavní figuruje účast na slavné dakarské rallye v lednu příštího roku.

Výsledky - Motokros+enduro: 1. Michek, 2. Körber, 3. Michalík, 4. Sedláček, 5. Pavelka, 6. Hutňan. Trial: 1. Fabián, 2. Kohout, 3. Hůla. ČZ: 1. Janů, 2. Jonák, 3. Likler. Dorost do 15 let: 1. Pilát, 2. Gřešák, 3. Křemen.