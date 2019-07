České juniorky nenašly ve finále singlkanoistek žádné přemožitelky - Gabriela Satková obhájila titul světové juniorské šampionky z Ivrei a Tereza Kneblová bere stříbro. Vicemistrem světa se stal i juniorský singlkanoista Jakub Krejčí (Dukla Brandýs - odchovanec Č. Budějovic).

Mezi juniory se semifinále českobudějovickému kajakáři povedlo. Dojel jako druhý nejrychlejší. Jediný český finalista dokázal odpoledne v Krakově toto místo udržet a vybojovat stříbro za čas 85,42 s.

Vicemistr světa podlehl jen francouzskému singlkanoistu Delassusovi, který jel o 27 setin rychleji.

„Pocity mám trošku smíšené, ale převládá radost z druhého místa a těch pár setin, to už je nic. S jízdou jsem byl hodně spokojený, i když mi na konci už trochu doházely síly. Tlačil jsem to, co to šlo,“ řekl Krejčí.