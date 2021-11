Krajský volejbalový svaz k němu pozval 31 osobností, které se zasloužily o rozvoj tohoto sportu v jižních Čechách, k přijetí pamětní plakety. V "síni slávy", v seznamu připojeném k zápasové brožuře, tak byli v abecedním pořadí uvedeni Václav Aubrecht, Dagmar Bártová, Antonín Beníšek, Jiří Blížil, Zdena Böhmová, Vladimír Budínský, Milan Čuda, Jan Diviš, Pavel Franěk, Ivana Hamáčková, Jiří Hudeček, Vlastimil Janoušek, Romana Jedličková, Ladislav Jelínek, Ota Kinšt, Jaroslav Kopet, František Kropáček, Vladimír Majer, Jaroslav Moureček, Vladimír Pech, Pavel Peška, Jan Pitner, Antonín Procházka, Alena Lundáková, Zdeněk Scheichl, Eva Trnková, Pavel Valach, Jan Vobr, Jiří Voříšek, Ivan Švihálek a Jiří Zita. Naprostá většina, jak ukazuje fotografie Dana Kubáta/volejbalcb.cz, jich přišla a jejich dekorování proběhlo o přestávce po druhém setu zápasu, v kulise plných tribun. Reportáž Jihočeské televize je na https://www.youtube.com/watch?v=x679-6nhXZA.

Historií

Všichni pozvaní si také odnesli výpravnou Zlatou knihu volejbalu. Ten československý se podle ní zrodil v roce 1921 u pražské Ymcy s potvrzením ustanovení v roce 1923. První zmínka o Budějovicích je v knize na plakátě mistrovství Čech 1945, kterého se účastnil Sokol. V roce 1947 byly Budějovice druhé v přeboru ČOS. V dílčí kapitole o vysokoškolském volejbalu jsou zmíněny i volejbalové oddíly při studentských kolejích v Jindřichově Hradci a v Třeboni už ve dvacátých letech. Po válce publikace výslovně za podíl na rozvoji volejbalu vyzdvihuje budějovické vysokoškolské pedagogy J. Hondlíka, F. Hrušku, J. Kalovou, V. Koubu, J. Měchuru, O. Strejčka a I. Kalu. "Sektorová" DSO Lokomotiva ČB hrála v letech 1956-57 nejvyšší soutěž.

Zlatá kapitola Jihostroje

V obsáhlé kapitole "klubových bašt českého volejbalu" pak má samostatnou část VK Jihostroj České Budějovice "se ziskem osmi zlatých, dvou stříbrných a tří bronzových medailí z mistrovství ČR v rozmezí let 2000-15" a pěti vítězství v Českém poháru 1999-11.

Na třech stránkách je zmíněna i historie volejbalu v metropoli. První jihočeské mistrovství uspořádala YMCA v roce 1930, kdy ze 17 týmů vyhráli studenti Českého gymnázia ČB. V roce 1932 vznikl tým při Sokole I s vůdčí osobností Miloslava Faktora (1908-2004), který pak pokračoval pod hlavičkou MIFA a v letech 1944-52 byl stálým účastníkem nejvyšší zemské soutěže. Kapitolku doprovází fotografie prvoligového týmu Lokomotivy z roku 1957 s hráči M. Tomanem, Hamáčkem, Hondlíkem, Loužkem, Smrčkou, Chamrou a Hruškou. K posilám týmu pak patřil S. Fejfar. V roce 1961 se pod hlavičkou Slavoje vrátili do I. ligy, kterou družstvo hrálo do roku 1964 (mj. s posilami Suchanem, Hruškou, Chábem, Mrázkem, Lorencem, Braumem a Stupkou). Po sestupu a návratu dokázala sestava Fejfar, Hamáček, Cháb, Jakubíček, Lohonka, Moureček, Mrázek, Pazour, Peška, A. Procházka, Suchan, Šauer a Vrtěl v roce 1967 uhrát třetí místo.

Rok nato začala sláva Škody ČB a vzpomínková ročenka uvádí jména hráčů i trenérů Hájka, Fejfara, Kouby, Pešky s Čudou, Hrušky, Scheichla, Jindry a dvojici M. Žák-J. Šiller. Od září 1995 začal klub nového manažera Milana Čudy hrát pod hlavičkou Jihostroj a sahal po medailích - první stříbro v sezoně 96-97, první titul 99-00, a další triumfy přibývají…

V obsáhlých statistikách je také vítězství VK ČB ve slavných Dřevěnicích 2003. Kniha mapuje historii deblů, trampského volejbalu, turnajů vesnických a zemědělských družstev, antuková mistrovství (1997 Konsivia ČB druhá) s vyhlášenými nejlepšími hráči finále, historii amatérské ligy, mistrovství veteránů nad 40 let s největším medailovým ziskem Budějovic (do roku 2015 třináct), výsledky anket, jmenovitý přehled medailistů z vrcholných soutěží, galerii funkcionářů svazu s jediným Jihočechem Milanem Čudou jako Čestným členem ČVS, všímá si beachvolejbalu, a obsáhle prezentuje pořadí v mistrovských soutěžích s tabulkami a sestavami vítězů až do roku 2015… Kniha s četnými fotografiemi má přes 450 stran.

Lepší k prvním stoletinám už nebude!