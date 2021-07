Navzdory covidové pandemii se festivalu zúčastní rekordní počet účastníků. Festival podpořily Jihočeský kraj i statutární město České Budějovice. "Bohužel, nemohli jsme přijmout přihlášky z některých šachových velmocí," zmiňuje Indii a další státy Asie.

Festival se skládá ze tří samostatných turnajů. Vlajkovou lodí je uzavřený velmistrovský turnaj o deseti účastnících, který se hraje systémem každý s každým. V tomto turnaji lze získat velmistrovskou normu (při dosažení 6½ bodu z 9 partií). "Největší hvězdou turnaje je německá jednička velmistr Alexander Dončenko," jmenuje Havlíček třiadvacetiletého účastníka letošního superturnaje Tata Steels Masters ve Wijk aan Zee, kde remízoval s mistrem světa Magnusem Carlsenem a střetl se s dalšími elitními velmistry z první světové desítky. "Spolufavority jsou přední český velmistr a reprezentant Vlastimil Babula a velezkušený velmistr Igor Khenkin z Německa." S těmito silnými velmistry se střetnou mladí šachisté z České republiky, Německa, Rakouska a Slovenska.

Mimořádně zajímavý bude i druhý turnaj FIDE Open České Budějovice, do kterého je přihlášeno 140 šachistů z České republiky, Rakouska, Německa, Slovenska, Islandu, Maďarska a Itálie. "Do tohoto turnaje je přihlášeno celkem 35 titulovaných šachistů," zmiňuje Havlíček mezinárodní velmistry, mezinárodní mistry a FIDE mistry. "Proto i v tomto turnaji je možné splnit mezinárodní normu mezinárodního mistra." Všechny partie z prvních dvou turnajů budou přenášeny mezinárodními servery v přímém přenosu do celého světa.

Do turnaje FIDE Open Šachové univerzity QCC České Budějovice je přihlášeno 94 šachistů z České republiky a sousedních evropských států. "Tento turnaj je určen především pro méně zkušenou mládež s šachisty, kteří hrají spíše pro zábavu a nemají ambice střetávat se s profesionály a špičkovou mládeží. To totiž v šachu není vůbec jednoduché," říká ředitel Šachového festivalu České Budějovice Jiří Havlíček.