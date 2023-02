A-družstvo Volejbalu Tábor se představilo v hale českobudějovické Lokomotivy. Vstup do turnaje se mu vůbec nepovedl; v prvním setu duelu s Rudolfovem B nabralo během chvilky pětibodové manko (1:6) a otočit jeho nepříznivý vývoj už se mu nepodařilo. Pohříchu to však byla jediná sada, kterou táborské hráčky na „Lokotce“ ztratily. V dalších střetnutích se dostaly do podstatně lepší herní pohody a především díky vysoké úspěšnosti na podání a v útoku udržely všechny své soupeřky na uzdě. Bylo z toho prvenství ve skupině B krajského přeboru a návrat do elitní společnosti skupiny A.