V každém sportu.

I ve frisbee.

Co je vůbec vrcholem sezony pro hráče, kteří se po trávě prohánějí s talíři?

„Mistrovství České republiky v kategorii open women,“ říká bez zaváhání Sarah Tošnerová z českobudějovického klubu 3SB. Hrát se bude 21.-22. 9. na stadionu na Sokolském ostrově právě v jihočeské metropoli. „Bude otevřená nová tribuna pro diváky,“ připojuje Sarah před víkendem další lákadlo.

MČR je vrcholem sezony pro většinu českých týmů. „Je to nejvyšší liga u nás, do které se kvalifikuje pouze osm ženských a osm mužských týmů,“ vysvětluje.

Pro tři týmy z MČR ale sezona vyvrcholí až na konci září v italském Caorle. „Tam se bude hrát finále Evropské ligy.“ Kdo vyrazí do Itálie?

Finále Evropské ligy 2019 se zúčastní jeden open tým a dva ženské týmy. Ty pochopitelně najdete na MČR v Českých Budějovicích mezi favority. Na finále evropské ligy je kvalifikováno dvanáct top ženských týmů Evropy – mezi nimi ženský českobudějovický tým 3SB a 24 top open týmů Evropy – mezi nimi pražský open tým FUJ. „Přes polovinu tohoto týmu tvoří hráči českobudějovického týmu 3SB,“ zmiňuje Sarah Tošnerová.

Po dlouhé době se na finále Evropské lity do top 12 ženských týmů Evropy kvalifikovaly 2 české ženské týmy – 3SB (ČB) a Yellow Fujever (Praha).

Aktuálně hráči žijí turnajem MČR 2019. Pořadatelé organizačně na Sokolském ostrově připravují všechno do sebemenších detailů.„Co se povedlo a co se ne nepovedlo, to vám řeknu až po turnaji,“ usmívá se Sarah.

Domácí tým by rád přidal do své už tak velmi bohaté sbírky úspěchů i mistrovský titul open. „Šance jsou velké, ale uvidíme,“ říká opatrně Sarah Tošnerová.

Jihočešky už mají v kapse z letošní sezony zlaté medaile z ME do 17 let. „Dvě reprezentantky byly z českobudějovického týmu 3SB.“

A proč by se příznivci sportu měli přijít „na Sokolák“ podívat?

„Ultimate je jeden z nejrychleji rostoucích sportů na světě. Na mistrovství České republiky fanoušci uvidí nejvyšší úroveň ultimate v Čechách. A zajímavost?

V turnaji nejsou rozhodčí.