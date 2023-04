Soběslav opět patřila špičkové cyklistice. Kritérium ovládli Vaníček a Bártová

Ulice Soběslavi se v sobotu znovu staly významným centrem silniční cyklistiky. Kritérium nesoucí název Stevens G.Benedikt Soběslavské okruhy zavedlo elitní cyklistickou společnost do města na řece Lužnici už po šestačtyřicáté. A bylo znovu co sledovat, přestože jeho aktéry i diváky pozlobilo velice chladné počasí. Co se týče dospělých kategorií, triumfovali v nich Gabriela Bártová z pražské Dukly a Šimon Vaníček z ČEZ Cyklo Teamu Tábor.

Letošní 46. ročník Soběslavských okruhů. | Foto: Benjamin Jícha