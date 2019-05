Tábor – Volejbalový turnaj smíšených družstev Veterán Cup zapsal do své kroniky už pátou kapitolu.

Vítězný tým Spoje A Silnoproud. Zleva Petr Tomášek, Jitka Šmahlíková, Zuzana Šmídová, Jan Samec, Petr Krejčí a Jaroslav Jančík. | Foto: Hana Borkovcová

Tradice těchto klání pořádaných klubem Spoje Tábor pokračovala v tělocvičně ZŠ Helsinská na Sídlišti nad Lužnicí a přilákala šest družstev. Podmínkou účasti byl věk jednotlivých hráčů – ženy museli překročit 40 let a muži 50 let. Většina aktérů letošního turnaje s ní neměli problémy a stanovenou hranici překročila poměrně výrazně. Nejstaršímu z nich bylo 73 let. Program turnaje nabídl zajímavé sportovní boje, ale zároveň nesl i příjemný společenský podtext.