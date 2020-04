Dětská atletická liga (DAL), tak se jmenuje projekt táborského oddílu, který v průběhu celého roku staví pro mladé sportovce všech věkových kategorií výzvy z nejrůznějších atletických odvětví. Zúčastňují se ho členové oddílu, ale také jejich kamarádi z řad veřejnosti. Běžecké odpoledne, skokanské odpoledne, běhy mimo stadion a další aktivity, to všechno vede děti k soutěživosti a sbírání bodů do celkových statistik seriálu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Šácha

V letošním roce má Dětská atletická liga oslavit už šestnácté narozeniny. Prozatím jejímu startu vystavila stop situace v boji s koronavirem, ale organizátoři rozhodně své plány nebalí. Podle slov vedoucí trenérky atletického Sportovního střediska Tábor Lucie Šetelíkové vypuknou populární klání hned poté, co se děti vrátí do škol a otevře se prostor pro tréninky. Soutěžním dnem jednotlivých dílů DAL zůstane středa.

„Věříme, že se brzo vrátíme do starých kolejích a opět se budeme moci bavit atletikou a pohybem,“ poznamenala |Lucie Šetelíková na klubovém webu.