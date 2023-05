Měl to být jeden z absolutních vrcholů jeho kariéry. A nakonec také skutečně byl, i když ho týraly technické problémy. Soutěžní pilot Václav Šejda (32 let) zvládl se spolujezdcem Jakubem Chrástkou a svým Oplem Astra jubilejní padesátý ročník Rallye Český Krumlov opravdu se ctí. Ve své třídě RN8 obsadil čtvrtou příčku, v absolutní klasifikaci mistrovství republiky byl šestatřicátý.

Václav Šejda s Jakubem Chrástkou přijíždějí na start superspeciálky na českobudějovickém výstavišti. | Video: Deník/ Pavel Kortus

„Do závodu jsem šel s velkou pokorou, ale také jsem chtěl využít domácího prostředí a ukázat, že ve startovním poli nejsme jen do počtu,“ naznačuje plány, s jakými českobudějovická posádka do prestižní soutěže vstupovala.

Na startu populárního jihočeského závodu stál už potřetí a zkušenosti hodlal zúročit. „Pro první páteční etapu jsem měl v hlavě jasnou strategii: využít zkušenosti z předešlých ročníků na rychlostních zkouškách Rožmitál a Ján. To se do jisté míry podařilo a zejména třetí čas v naší třídě na Jánu mě potěšil,“ neskrývá.

Pomyslnou bednu se Šejdovi s Chrástkou podařilo obsadit i v nočním průjezdu RZ Citajl, po které měl následovat noční průjezd Svatým Jánem. „Bohužel těsně před námi byla tato rychlostní zkouška zrušena a nám byl přidělen náhradní čas,“ lituje.

RALLYE KRUMLOV OBRAZEM: Jan Kopecký neměl po odstoupení Václava Pecha konkurenci

Do sobotní druhé etapy tak nastupovali Jihočeši se ztrátou 15,8 vteřiny na třetí místo ve třídě RN8. „Ráno se začínalo rychlostní zkouškou Malšín, která vedla z velké části do kopce, takže bylo jasné, že to nebude nic pro naši techniku. Možná i díky předešlým zkušenostem se závody do vrchu jsme zde na soupeře neztratili mnoho času a byli jsme připraveni bojovat dál,“ popisuje průběh soutěže.

Tradičním vrcholem každého Krumlova bývá legendární rychlostní zkouška Malonty. „Před ní jsme s Kubou na přejezdu obuli na předek tvrdou směs pneumatik, což s rostoucí teplotou vzduchu na šestadvacet kilometrů dlouhé erzetě měla být ta nejlepší možná volba. Bohužel na Malontech jsme chybovali a nestihli dobrzdit do jednoho z retardérů, za což jsme obdrželi třicet vteřin penalizace. Tím se nám třetí příčka výrazně vzdálila. Naštěstí jsme alespoň nijak nepoškodili auto a mohli dál pokračovat v soutěži,“ konstatuje.

Po průjezdu velmi zrádnou rychlostní zkouškou Kohout se peloton závodních vozů přesunul znovu do Českých Budějovic, kde ho čekal jak servis, tak dvakrát průjezd diváckou speciálkou na výstavišti. „Tam nás přišla podpořit celá rodina a velké množství kamarádů, hnali nás co to šlo. My jsme se jim na oplátku snažili předvést i nějaký ten smyk.“

Že v rallye nemá nikdo nic jistého, dokud neprojede přes cílovou rampu, se potvrdilo i na letošním Krumlově. „Na předposlední rychlostní zkoušce odstoupila doposud vedoucí posádka v naší třídě Čabaj – Štindl a my jsme se tak rázem ocitli na třetím místě. Sám vím, jaké to je, a tak mi bylo kluků opravdu líto. Během závodu zpravidla výsledky moc nesleduji, abych se zbytečně nevyváděl z míry, a tak tomu bylo i tentokrát. Spolujezdec Kuba Chrástka mi sice hlásil, že to vypadá na bednu, ale já věděl, že nás čeká ještě jeden průjezd zrádným Kohoutem, a taky, že za námi je posádka s výrazně výkonnějším vozem,“ nechtěl Šejda slavit předčasně.

Smůla favorita, Václav Pech odstoupil na Rallye Český Krumlov z prvního místa

A nakonec to tak také dopadlo. „Právě tato posádka Vovsík – Martinisko se na poslední rychlostní zkoušce dostala díky skvělému času před nás. A také vinou mé chyby v jednom odbočení, kde jsme museli couvat a nechali jsme tam nějakých třináct vteřin. Ale i takové jsou soutěže,“ musel se smířit s konečným čtvrtým místem.

V průběžné klasifikaci mistrovství republiky se ve třídě RN8 Václav Šejda posunul na bronzovou příčku. Přesto zůstává u svého plánu a nechystá se honit za lákavým celkovým umístěním. „Dalším závodem pro nás bude až v září Rallye Pačejov. Kamarádi mě sice hecují, ale je třeba zůstat nohama na zemi,“ má zcela jasno.