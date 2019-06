České Budějovice – Ve druhém kole KP družstev dospělých a mladšího žactva v atletice v Písku děti bojovností zastínily dospěláky. Vytvořili sedm nejlepších letošních výkonů.

Z píseckých závodů. | Foto: Deník/Jan Škrle

Postarali se o ně Vojtěch Maloň (Sokol) na 150 m časem19,83, Ema Šefránková (ČZ) na stejné trati se 20,18, Tereza Řádová (JH) na 600 m výkonem 1:47,53, táborský výškař Marek Volf, který se se 158 cm dělí o 3.-5. místo v ČR se soupeři o rok staršími, koulaři Veronika Divišová (Blatná) se 10,73, Abdunazar Saidov (VS) s 11,00 (aktuálně pátý v ČR) a v kriketu Barbora Kubánková (Sokol), v ČR sedmá se 52,81. Z dalších výkonů: 60 m Ondřej Kroupa (Sok) 8,19, Šefránková 8,41, 150 m Kroupa 20,10, letos druhý v kraji, Lucie Chmátalová (VS) 20,64, druhá, 1000 m Jakub Janda (Sok) 3:11,22, 60 přek. Michal Rada (Sok) 9,67, Marek Kuna (ČD) 9,86, druhý, Adriana Holušová (VS) 10,28, výška Adéla Chválová (Písek) 150, druhá, dálka Kuna 484, Rada 476, Šefránková 457, kriket Rada 54,96. Družstva – chlapci: Sokol 157, VS 129, Veselá atletika 46, děvčata: VS 162,5, Sokol 74, ČZ 62.