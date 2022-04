Zimní přestávku věnoval poctivé přípravě na letošní sezonu. „Od listopadu jsem čtyři měsíce makal výhradně na fyzičce. Věděl jsem, co je třeba změnit proti loňsku, abych byl ještě lépe připraven. Byl jsem úplně bez motorky. Kvůli počasí to ani nešlo. Nemělo cenu jít jeden víkend jezdit a pak zase jenom koukat. To je zbytečné,“ vysvětluje. „Na motorce jsem začal trénovat až na konci února. Byl jsem týden v Itálii a týden v Maďarsku. Jinak jsem se připravoval na našich tratích, kde to zrovna šlo. Po fyzické stránce se cítím dobře, tak teď už jenom pilovat na motorce,“ usměje se.