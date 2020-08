Je vznik akademie pro karatisty krokem kupředu?

Slibujeme si od ní hodně.

Co konkrétně?

Slibujeme si skutečně mnoho. Je to absolutně nový projekt, poprvé se spojily ty nejsilnější české kluby.

České?

Právě. České. v Jihočeském kraji jsou totiž nejsilnější oddíly, proto můžeme říct, že se spojily nejsilnější kluby v České republice. Faktem, že jsme se dohodli na spolupráci, už jenom tím se posuneme daleko dál.

Organizačně? Nebo do budoucna také výsledkově?

Organizačně dokážeme závodníkům vytvořit ještě lepší podmínky. Dokážeme jim poskytnout věci, které jsou nad rámec normální běžné klubové činnosti.

Jaké?

Jsou to otázky kondičního tréninku, regenerace, rehabilitace. Zároveň si klademe vysoké výkonnostní cíle na českých závodech i na mezinárodní scéně.

Počítáte s tím, že v začátcích nic nefunguje ideálně. Má potíže i nově vzniklá akademie Jihočeského kraje?

Počítáme s tím. Samozřejmě to nebude vůbec lehké. Každý má názor na to, jak by akademie měla běžet, ale věřím, že se dohodneme, že už jsme našli společnou řeč, že se povede snaha posunout karate po sportovní stránce.

Je pro karatisty v akademii cílem a snem start na olympijských hrách?

Mohlo by to tak být, určitě chceme být úspěšní na vrcholných závodech nejen doma, ale i v zahraničí.

Je tedy jihočeské karate vznikem akademie ještě silnější, než bylo?

Věřím, že ano. Byl to poslední krok, který nám chyběl, abychom víc spolupracovali, víc společně komunikovali, tím se všichni posuneme dál.