Od roku 2007 hostilo rallye českobudějovické výstaviště, kam pravidelně mířili nejen skalní fanoušci motoristického sportu, ale v hojném počtu také obyvatelé krajského města. V minulých letech tak vzniklo výjimečné zázemí, kde kromě přejímek a servisu všech týmů mohli diváci na jednom místě vidět shakedown a především atraktivní rychlostní zkoušku. Jenže v lednu se na výstavišti otevřelo očkovací centrum a krizový štáb Jihočeského kraje tam konání rallye nepovolil.

Poté, co varianta přesunu centra rallye na Lipno kvůli stavebním úpravám centrálního parkoviště nevyšla, zamířili pořadatelé z ÚAMK Automotoklubu Rallye Český Krumlov a týmu ČK motorsport do rozhlehlého areálu Letiště České Budějovice. „Oceňujeme vstřícný přístup vedení letiště, díky kterému máme adekvátní náhradu za výstaviště. Pro servisní zázemí dostaneme k dispozici stojánku, formální a technické přejímky včetně zázemí pro novináře a VIP hosty budou situovány do zbrusu nového terminálu, využít můžeme také další plochy,“ představuje novinky Pavel Kacerovský, hlavní pořadatel Rallye Český Krumlov.

Pořadatelé Rallye Český Krumlov našli pro letošní rok zázemí na letišti.Zdroj: archiv letiště

„Vítáme možnost poskytnout zázemí pro konání 48. ročníku Rallye Český Krumlov. Myslíme si, že pro všechny fandy automobilového sportu je informace o přípravě konání tohoto závodu dobrou zprávou. Profesionalita a zkušenosti pořadatelů jsou pro nás zárukou, že i přes současnou obtížnou situaci budeme moci smysluplně propojit automobilové a letecké prostředí a vytvořit tak pro všechny zúčastněné příjemný zážitek,“ komentuje přesun centra rallye do areálu v Plané u Českých Budějovic náměstek ředitele letiště Robert Kala.

Letiště České Budějovice se nachází na hlavním tahu mezi krajským městem a Českým Krumlovem, koncept tradiční automobilové soutěže proto může kopírovat minulé ročníky. Do itineráře se vešel tucet rychlostních zkoušek na šesti náročných úsecích, chybět bude pouze erzeta na výstavišti. „Musíme touto formou ještě jednou poděkovat všem zastupitelům a dalším klíčovým úředníkům. Na zamýšlené tratě jsme získali navzdory této složité době povolení od všech dotčených obcí a Lesů České republiky,“ doplňuje ředitel soutěže Luboš Šalát.