Pošilhávali jste v některých fázích sezony dokonce po postupu do první ligy?

V šestnáctém kole jsme doma před téměř třemi stovkami diváků ukončili Perštejnu výhrou 7:0 jeho obdivuhodnou sérii čtrnácti utkání bez porážky a vystřídali ho na druhém místě v tabulce. V dalším kole jsme navíc zajížděli na palubovku v té době první Krupky, která sice měla o zápas méně, ale v případě výhry bychom ji dostali pod tlak a vystřídali ji na čele průběžné tabulky. Toto bylo období, kdy jsme prvnímu místu asi byli reálně nejblíže. Bohužel tři klíčové týdny po demolici, jak se na konec ukázalo postoupivšího Perštejnu, jsme se potýkali s neuvěřitelnými personálními problémy a místo boje o postup začal boj o zisk medaile…

Je první liga metou, která by vás do budoucna lákala?

Do budoucna to nevylučuji, ale nyní bych raději mírnil očekávání a soustředil se na další sezonu, která pro nás může být z mnoha důvodů mnohem těžší než ta uplynulá. Také si uvědomujeme, že mezi dvěma nejvyššími soutěžemi je velký rozdíl jak po herní, tak administrativní stránce. Pokud by to však dávalo v budoucnu po vícero stránkách smysl a byli bychom v rámci možností připraveni, pak bychom se postupu nebránili. Aktuálně však v této situaci nejsme.

Ve druhé lize jste se rychle adaptovali. Má podle vás jihočeská krajská liga dobrou úroveň, že vás kvalitně připravila na celostátní soutěž?

Krajská liga svou úroveň určitě má a posloužila nám jako odrazový můstek do nejvyšších pater futsalu. Tím, že se u nás v regionu nehraje divize, je však třeba zmínit, že za adaptací na druhou ligu stála ještě velká spousta práce.

Očekávali jste, že bude mít druhá liga vyšší úroveň? Nebo naopak nižší?

Tohle jsme nijak neřešili, spíše jsme se soustředili na to, abychom se na druholigovou úroveň co nejrychleji adaptovali. Někde jsem slyšel, že tento ročník druhé ligy byl za posledních několik let tím nejkvalitnějším a my v něm vlastně stále jako nováček brali bronzové medaile! To je pro nás velká odměna za práci, kterou jsme společně odvedli.

Je ve druhé nejvyšší soutěži kladen velký důraz na propracované herní systémy, nebo se hraje stejně živelně jako tomu většinou bývá v nižších soutěžích?

V tomto směru je druhá liga blíže té první než nižším soutěžím. Týmy na této úrovni mají již zpravidla nacvičené standardní situace, herní formace a také hru bez brankáře, s čímž jsme se v těch nižších patrech futsalu potkali jen sporadicky.

Doma jste nahráli o deset bodů více než venku. Je pro vás domácí prostředí v českobudějovické Sportovní hale velkou výhodou?

Před sezonou jsem vyhlásil, že bych byl rád, abychom z naší „Sportovky“ udělali domácí tvrz, a ono se to povedlo. Vyhrát tu dokázala jen Krupka, bod si odvezli pražští Wizards a v tabulce domácích zápasů jsme byli s osmaadvaceti body druzí. Doma nás dopředu ženou skvělí fanoušci a určitou roli také může hrát vzdálenost – pro většinu týmů je utkání u nás nejdále. Stejný faktor pak logicky hraje v náš neprospěch při venkovních duelech. Jsme týmem, který toho v rámci druhé ligy najezdí suverénně nejvíce…

Jste spokojeni s diváckými návštěvami, jaký jste měli zhruba průměr? Byla dobrá atmosféra zápasů?

Spokojeni jsme, dlouhodobě na naše domácí utkání zavítá v průměru přes sto diváků. Zároveň však náš vztah s fanoušky chceme různými cestami dále prohlubovat a ideálně jich nalákat v další sezoně ještě více.

Páteční večerní termín domácích duelů se vám osvědčil?

Právě minimálně z hlediska návštěvnosti určitě. Domníváme se, že pátek večer je pro mnoho z našich příznivců ideálním termínem. Někdo se u nás v hledišti naladí na dlouhý páteční večer, někdo si naopak vyčistí hlavu po náročném pracovním týdnu a má náš zápas jako příjemný rozjezd víkendu. Přesto však kvůli našim fotbalovým povinnostem uvažujeme nově o odehrání části domácích zápasů v neděli večer.

Českobudějovické Dynamo PCO končí své působení v ligových soutěžích. Oslovíte případně některé z hráčů tohoto týmu?

Ta situace se nabízí a o pár jménech skutečně uvažujeme, nicméně nejdříve bychom chtěli tuto věc probrat přímo s Dynamem a jednotlivými hráči. Proto v tuto chvíli nebudu konkrétnější.

Máte v plánu ještě nějaké další změny, případně doplnění hráčského kádru?

Zrovna v průběhu uplynulého týdne jsem nejen na toto téma s našimi hráči vedl individuální pohovory a zatím se zdá, že bychom v příští sezoně měli mít papírově silnější kádr. Ještě však uvidíme, jak do toho promluví fotbalové přestupní období…

Budete mít nějaké prvky společné letní přípravy, nebo se každý z hráčů chystá v rámci tréninků a zápasů ve svých fotbalových klubech?

Po fyzické stránce probíhá příprava každého z nás v rámci svého fotbalového klubu. Na vícedenní soustředění to asi nevypadá, takže se budeme muset spokojit alespoň se společnými tréninky, které budou probíhat jednou týdně.

Kdy startuje nový ročník druhé ligy?

Konkrétní termín se dozvíme až devátého června na ligovém grémiu, ale pokud se nic nezmění, tak očekáváme, že úvodní kolo druhé futsalové ligy skupiny Západ se bude hrát někdy na konci září, nejpozději začátkem října.