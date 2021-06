Vzhledem k tomu, že se prakticky celou sezonu za zelené stoly kvůli pandemii koronaviru nemohlo, tak byla účast celkem potěšitelná. V sobotu dorazilo pět týmů starších žáků a dvě družstva děvčat, o den později nastoupilo šest celků dorostenců a tři dorostenek.

Starší žáci hráli systémem každý s každým a bez ztráty bodu zvítězil prachatický Libín před Kaplicí a VS Tábor. Žákyně sehrály rovnou finálový duel, ve kterém favorizovaný Vyšší Brod porazil Sokol Strakonice 3:0.

Dorostenci bojovali nejprve ve dvou skupinách, ze kterých si vždy dva nejlepší celky zajistily postup do semifinále. V boji o postup do finále přehrály Prachatice Jindřichův Hradec a českobudějovický Sokol, byť pouze se dvěma hráči, porazil VS Tábor. Ve finálovém duelu Prachatice vyhrály nad Sokolem 4:2.

V kategorii dorostenek braly zlato dívky z Vyššího Brodu, druhé byly Lhenice. Všechny vítězné týmy si zajistily postup na mistrovství republiky, které se bude hrát o posledním červnovém víkendu v Havířově.

Výsledky – dorostenci: 1. Prachatice (Halabrín, Horčica, Kulhánek), 2. Sokol ČB (Myler, Zdrha), 3. VS Tábor (M. a L. Lososové, Kubů), 4. J. Hradec (Fitl, Lahodný, Roubíček). Dorostenky: 1. Vyšší Brod (Meškánová, Petrů, Jarošová), 2. Lhenice (T. a L. Novotné), 3. Sokol Strakonice (Klímová, V. Jungvirtová).

St. žáci: 1. Prachatice (Halabrín, Horčica, Sova), 2. Kaplice (Kuba, Michalisko, Netřeba), 3. VS Tábor (Pluhař, Filip, Vlášek), 4. Vodňany (Jareš, Hrdlička). St. žákyně: 1. Vyšší Brod (Petrů, Jarošová, 2. Sokol Strakonice (V. a K. Jungvirtovy).