Padlo i několik nejlepších letošních jihočeských výkonů. V hodu kladivem je zapsali všichni naši vítězové - v mužích Václav Toman se 49,53 m, v juniorech Marek Marvan osobním rekordem 42,43 a v dorostu Jakub Smetana (všichni VS) se 40,61 (zlepšil osobní maximum o čtyři centimetry). Překonával se i oštěpařský dorost - Ondřej Nový (Čéč) si zlepšil rekord o více než osm metrů na 50,83, Markéta Lišková (Veselí) vyhrála výkonem roku 35,54. Nejlepší letošní jihočeskou výšku vyrovnala Julie Kotalíková (VS) se 164.

Z výsledků - běhy: 100 m 2. Pavla Molíková (Mil.) 13,20, 3. Kateřina Strusková (Čéč) 13,43, 5. Tereza Kršová (VS) 13,70, dor. 1. Barbora Cílková 12,99 (r 12,85), 2. Kateřina Marušová 13,12 (r 12,87), 3. Julie Kovářová 13,15 (r 12,83), 4. Linda Marušová 13,24 (r 12,93), 3. Dominik Markvart (ČD) 11,79, 200 m dor. 2. Markvart 23,93, 6. Vacek (ČD) 24,37 - os. rek., 400 m 12. David Czepiec (ČD) 54,95, 13. Gribbin (ČD) 55,33 - os. rek, dor. 4. Ondřej Drnek (Čéč) 54,95, 10. Natálie Slavíková (NV) 65,17, 800 m 2. Lenka Pardamcová 2:20,66 - os. rekord, druhá v kraji, 5. Veronika Kropáčková (obě Sok) 2:40,37, dor. 6. Jakub Strnad (NV) 2:08,32, 110 přek. jun. 3. Czepiec 16,85, dor. 3. Šimon Urbánek (NV) 15,54, 5. Vojtěch Rodr (VS) 15,80, 100 přek. 2. Strusková 17,25, dor. 3. Kovářová 14,93 - os. rek., 4. Melanie Turková 15,52 - os. rek., 7. Anna Borová 16,28, 8. Kateřina Marušová 16,32, 300 přek. dor. 3. Jakub Skuček 42,89, 3. Borová 46,59, 4. Aneta Skaláková 47,47, 400 přek. 3. Barbora Hesová (všichni VS) 69,26.

Skoky a vrhy: dálka 1. Molíková 563 (posledním pokusem, osobní rekord, letos čtvrtá v kraji), 3. Lucie Čermáková (Čéč) 515, os. rekord, 2. Štěpán Pokorný (Mil.) 672 - čtvrtý v kraji, 5. David Kubec (VS) 639, reg. 630, dor. 4. Cílková 504 - os. rek., 3. Lukáš Vacek (ČD) 567, trojskok 2. Čermáková 10,82 (posledním pokusem, os. rekord, třetí v kraji), 4. Lenka Kollarová (Čéč) 10,32 (reg. 10,23), výška 1. Kotalíková 164, dor. 4. Urbánek 176, 6. Jan Sobotka (Ves.) 171, tyč 1. Tomáš Bačák 420 - os. rek. vyrovnán, 3. Dominik Gysel (NV) 380, 1. Pavla Buřičová 300, 2. Eliška Andrlová 250 - os. rek. vyr., dorost 1. Skaláková 270 - os. rekord zlepšený o čtvrt metru, 2. Lucie Pešková (všechny VS) 220, koule 2. Alena Kvasničková (ČD) 11,17, 3. Kamila Kůtová (Be) 10,84, 4. Dita Poslušná (NV) 10,44, 5. Václav Toman 12,80 - druhý v kraji, jun. 1. Marek Marvan 15,52, 3. Šimon Jůza 13,52, dor. 3. Petr Svoboda (VS) 12,42, 4. Pavel Tomášek (Čéč) 11,87, 5. Libor Tupý (Bech.) 11,56, 1. Žaneta Pivcová (JH) 13,19, 6. Veronika Divišová (Blat.) 10,98, 7. Skaláková 10,94, disk 3. Toman 38,27, 2. Kvasničková 31,01, 3. Poslušná 30,86, 4. Baronová 30,48, jun. 1. Marvan 38,28, 2. Jůza 34,26, dor. 2. Petr Svoboda 35,66, 5. Pavel Poslušný (NV) 34,69, 6. Filip Svoboda 33,83, 7. Adam Rataj (VS) 33,09, 4. Pivcová 29,32, 6. Simona Kršíková (Čéč) 25,46, kladivo 2. Toman 49,35, 4. Lenka Baronová (ČD) 28,23, 5. Alena Kvasničková 26,34 - os. rek., jun. 1. Marvan 42,43 - os. rek., 3. Radek Nečina (VS) 30,86, dor. 2. Jakub Smetana 40,61 - os. rek., 4. Lukáš Lomský (Čéč) 30,66 - druhý, 4. Simona Kršíková (Čéč) 30,10, oštěp dor. 2. Ondřej Nový (16, Čéč) 50,83, 5. Vojtěch Rodr (VS) 46,39 - druhý, 1. Markéta Lišková (Ves.) 35,54.