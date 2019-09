(Tato tour je sérií čtyř individuálních turnajů mužů a žen, vždy hraných na tři kola, body jsou udělovány na základě umístění v jednotlivých turnajích. Gabriela odehrála pouze tři turnaje. "Druhé kolo mi kolidovalo se zahraničním startem." K vítězství jí stačilo 6.-8. místo na posledním turnaji této amatérské tour. "Hrálo se na Kunětické Hoře u Hradce Králové." I když turnaj jihočeské talentované hráčce nevyšel zcela podle představ, po kolech 77,76 a 75 stačily body za umístění na dělené 6. místo. Vítězství si Jihočeška zajistila mimo jiné prvním místem na 3. turnaji této série, které se konalo pod hlubockým zámkem, a druhým místem na prvním turnaji na brněnském hřišti Kaskáda. Pro Gabrielu je to první vítězství v této tour v kariéře. Loni jí účast v pouhých 2 kolech stačila na druhou příčku v celkovém pořadí.

Po srpnovém vítězství na mezinárodním mistrovství Slovenska 18 do 21 let je to její další úspěch v barvách Golf Klub Hluboká nad Vltavou.

Gabriela je momentálně nejlepší jihočeskou golfistkou, to platí nejen v dorostenecké kategorii, ale i v ženách, o čemž svědčí její umístění v světovém amatérském žebříčku WAGR i celostátním žebříčku ČGF.

V celostátním žebříčku dorostenek U18 je první. Ve světovém amatérském žebříčku WAGR, který započítává 104 posledních týdny, je momentálně na 228. pozici. "Pomalu se blíží konec sezony, mám v plánu ještě účast na dvou turnajích profesionálů," doplňuje dáma, která právě teď nastoupila do maturitního ročníku českobudějovického Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka.