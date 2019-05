Jeho pořadatele z táborského Šachklubu příjemně překvapila účast 110 hráčů a stejně nečekané bylo nakonec i jméno celkového vítěze.

V elitní kategorii Kotnov čítající 18 hráčů vypálil rybník všem potencionálním favoritům mladičký Václav Finěk z klubu Desko Liberec (ročník narození 2010) s ratingem „pouhých“ 1864. Další šachisté se podle počtu elo bodů poskládali do kategorií Lužnice, Jordán a Velikonoční.

POŘADÍ NEJLEPŠÍCH

Skupina Kotnov (18 hráčů): 1. Václav Finěk (Desko Liberec), 2. Oskar Hájek (Podlužan Prušánky), 3. Zdeněk Urban (SK Jičín). Nejlepším z hráčů z Táborska byl David Hák, odchovanec Šachklubu Tábor, který ovšem hájí barvy Sokola Klatovy. Šestý skončil Petr Loskot ze Sokola Tábor. Cena pro nejlepšího hráče ročníku 2001 a mladší: Manvel Asatryan VŠTE České Budějovice).

Skupina Lužnice (36): 1. Radek Dryšl (Podlužan Prušánky), 2. Ondřej Fuciman (Šachklub Tábor), 3. Jiří Světlý (Dukla Praha). Cena pro nejlepšího hráče ročníku 2005 a mladší: Václav Měřínský (Šachklub Tábor).

Skupina Jordán (28): 1. Radomyr Mokryk (Ukrajina), 2. Vít Vilímek (ŠK Líně), 3. David Bárta (VŠTE České Budějovice), 4. Rudolf Novák (ŠK Sezimovo Ústí).

Skupina Velikonoční (28): 1. Michael Stein (ŠŠ Stamat), 2. Tobiáš Komárek (ŠK Svitavy), 3. Vicky Cinková (VŠTE České Budějovice), …5. Josef Kukla (Šachklub Tábor).

Nejlepší žena nad 18 let: Taťána Šeráková (Podlužan Prušánky). Nejlepší dívka do 18 let: Dorota Veverková (Šachklub Tábor).