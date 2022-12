Až do minulého roku měl Mach v prosinci tři dny volna. Na Štědrý den, na Boží hod a na 2. svátek vánoční. Byl na tom vlastně jako všichni vrcholoví sportovci, program tréninků a zápasů byl i na konci roku nabitý.

Nyní to ale bude jinak a v teple domova stráví volejbalista zhruba týden. „Vánoce budou klidnější. Strávím je s rodinou doma v Chlumu u Křemže,“ vyhlíží Radek Mach nadcházející vánoční svátky.

Jako profesionální sportovec musel během dnů volna dbát na životosprávu a víc se hlídat. Musel tak odolávat různým lákadlům v podobě cukroví, vánoček a dalších laskomin, které se obvykle objevují na svátečně prostřeném stole. Tentokrát si dopřeje víc. „Věděl jsem, že co přiberu na váze, to pak budu muset na hřišti sebou nosit. Nyní už jsem přešel na volnější režim. Snažím se stále něco dělat, abych se úplně nerozpadl, už to ale neberu tak vážně,“ říká zkušený sportovec.

Radek Mach už se nebude muset tolik hlídat, pokud jde o konzumaci jídla a pití. A nejen to. Hlavně se těší, že odbourá ještě jedno omezení z nedávné minulosti a konečně si po letech vyrazí zalyžovat na hory. „Na lyže jsme jezdit nemohli, protože hrozilo velké riziko zranění. Letos vyjedu do italských Alp a budu si tam užívat až do půlky ledna,“ těší se na nadcházející vánoční svátky někdejší reprezentant ve volejbalu.