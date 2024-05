V táborském bazénu se konalo odložené druhé kolo české ligy mládeže v ploutvovém plavání a rychlostním potápění. Závodu se zúčastnilo 96 závodníků ve třech věkových kategoriích ze sedmi oddílů. Mezi nimi nechybělo ani osm borců z táborského Subaquaclubu Delfín.

Táborské ploutvové plavce čeká o víkendu mistrovství republiky v Pardubicích. | Foto: Deník/ Dušan Šuráni

Mezi kvalitní konkurencí se nejvíce dařilo stále se lepšící jedenáctileté Yasmin Tutucu, která si v domácím prostředí zaplavala tři nová osobní maxima. V závodech na 200 m a 50 m BF (dvě klasické ploutve) jí vynesla třetí pořadí a na 100 m PP dohmátla jako šestá.

Desetiletému Tomáši Přikrylovi se povedl husarský kousek v závodě na 100 m PP v kat. do 11 let, když doplaval na druhém místě. K tomu přidal dvě pátá pořadí na 200 a 50 m BF. Pro bronzovou medaili v domácí vodě si doplaval v kategorii do 13 let Jonáš Hienl ve sprintérském závodě na 50 m BF.

Štafeta 4x100m BF kat. E do 11 let ve složení Adéla Janovská, Yakup Tutucu, Tomáš Přikryl a Yasmin Tutucu se postavila na stupních vítězů na krásné 2. místo. Štafeta na 4x100m BF kat. C do 15 let ve složení Kateřina Krákorová, Tomáš Hienl, Nela Štěpánková a Ester Macháčková doplavala čtvrtá.

Táborské borce nyní čeká o víkendu mistrovství republiky v padesátimetrovém bazénu v Pardubicích.