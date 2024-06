Jenže po tréninku a kvalifikaci začalo na severu pršet. A pořádně. Začátek závodu se posunul o téměř dvě hodiny a dráha byla na hranici způsobilosti. Ve hře bylo i odložená závodu o den. „Mluvilo se o tom, určitě by podmínky byly lepší a dráha závodivější. Samozřejmě to bylo pro všechny stejné, ale v prvních jízdách to bylo jen o startu, předjíždět se vůbec nedalo,“ konstatoval Kvěch.

Sportovní úroveň závodu šla logicky docela dolů. „Dráha byla hodně mokrá a bylo to docela divoké,“ připustí. „Do první jízdy jsem startoval z nejméně výhodné pozice čtyři u mantinelu. Zrovna ideální start to nebyl a táhlo se to se mnou celý závod,“ lituje.

Jan Kvěch jako jediný Čech závodí s absolutní špičkou světové ploché dráhy

Kvěch byl ve svých pěti jízdách dvakrát třetí, třikrát vyšel bodově naprázdno a celkově z toho byla patnáctá příčka. „Dva body jsou málo,“ smutně přikývne. „Škoda, že počasí nevyšlo. Přestože jsem byl v Malille poprvé, tak jsme docela trefili nastavení motorky. Jenže do toho zapršelo a dráha byla úplně jiná,“ vysvětluje nejlepší český závodník, kterého v pondělí čeká závod britské ligy a ve středu mistrovství republiky dvojic ve Slaném.

Vítězem závodu se stal čtyřnásobný mistr světa Polák Bartosz Zmarzlik před Australanem Maxem Frickem.

Výsledky: 1. Zmarzlik (Pol.), 2. Fricke (Austr.), 3. Lambert (Brit.), 4. J. Holder (Austr.). Pořadí MS (po 5 z 11 závodů): 1. Zmarzlik 86 bodů, 2. Lambert 69, 3. J.Holder 68, 16. Kvěch 15, 17. Milík (oba ČR) 4.

Šestý závod se jede 29. června v polském Chorzowě.