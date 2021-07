Organizátorem závodu byl tehdy plavecký oddíl SK České Budějovice a bojovalo se mezi dvěma mosty v řece Malši přímo v centru města. Na start se postavila téměř stovka plavců ze všech tehdejších významných republikových klubů.

Akce se setkala s velkým ohlasem a pravidelně se opakovala v dalších letechi s mezinárodní účastí. Na počátku třicátých let minulého století se její konání přesunulo na nově vybudovanou plovárnu Sokola. „Plavání v řece nepamatuji ani já. Zažila jsem až potom sokolskou plovárnu,“ směje se dlouholetá předsedkyně českobudějovického Koh-i-nooru a Jihočeského plaveckého svazu Eva Šmausová.

Významným mezníkem plavání pod Černou věží byla výstavba současného krytého plaveckého stadionu, jenž byl dokončen v roce 1971. „O jeho vznik se zasadil především bývalý vynikající plavec a poté trenér Josef Potužník. Byl vybudován jeden z prvních krytých padesátimetrových bazénů v Československu a byl ve své době také jedním z nejhezčích v Evropě,“ zdůrazní Šmausová.

Plavci z jihu Čech dlouhodobě patří k republikové špičce. Za sto let získali 146 titulů mistrů republiky. Plných 77 z nich vybojovali právě závodníci Koh-i-nooru.

Důstojné oslavy kulatého jubilea v letošním roce znemožnila opatření proti covidu-19, tak se je českobudějovičtí plavci rozhodli raději přeložit na příští rok. A bude to návrat ke kořenům, protože se opět bude plavat v Malši mezi mosty.

„Máme v plánu uspořádat Český pohár v dálkovém plavání, který by se opět plaval v centru města a závodníci by se po řece dostali až k plovárně. Druhý den by se pak závodilo ve Veselí nad Lužnicí,“ informuje Šmausová.