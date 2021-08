Dámský soubor od Otavy se kondičně začal připravovat v polovině července, od srpna se zaměřuje už i na herní činnosti. Svěřenkyně trenérky a někdejší reprezentantky Kateřiny Hromádkové o nadcházejícím víkendu navíc čeká i zápasová prověrka v rámci turnaje v Olomouci, kde budou Jihočeškám kromě domácího týmu soupeřkami ještě slovenská Šaľa a polský Chorzów.

„Po návratu z Hané nás od středy příštího týdne čeká krátké soustředění poblíž Písku, během něhož budeme trénovat především v hale a v rámci toho máme dojednané dvě utkání s prvoligovým celkem Lions Hostivice,“ informovala Kateřina Hromádková.

Účastníci MOL ligy 2021/22

DHK Baník Most

DHC Slavia Praha

DHK Zora Olomouc

DHC Sokol Poruba

Sokol Písek

Handball PSG Zlín

DHC Plzeň

HK Hodonín

Házená Kynžvart

MŠK Iuventa Michalovce

HC DAC Dunajská Streda

HK Slovan Duslo Šaľa

AHT HC Tatran Stupava

KPR RUCH Chorzów

Její tým v uplynulém ročníku interligy skončil na devátém místě a v české části pak celkově pátý, když ovládl skupinu play out.

„Mám z toho poněkud rozporuplné pocity. Stále si myslím, že jsme měli na víc. Provázely nás však velmi nevyrovnané výkony. Dokázali jsme uspět s některými silnými týmy, ale pak jsme vyhořeli v zápase, který jsme měli jasně vyhrát. A jako na houpačce to mnohdy bylo i v jednotlivých utkáních, kdy dobré úseky střídaly nepochopitelné výpadky. To mě velmi trápilo. Do jisté míry to mohlo být způsobené i tím, že jsme měli před minulou sezonou několik změn v kádru a každá nová hráčka, byť je kvalitní, přece jen potřebuje čas na zapracování a určení své role v týmu,“ míní koučka.

K Otavě se měla pro nadcházející ročník vrátit elitní střelkyně Hana Kvášová, ale nakonec je vše jinak a česká reprezentantka si nakonec angažmá ve francouzském Sambre ještě o rok prodlouží.

„Návrat Hanky se zatím nekoná, což je nám samozřejmě líto, ale okolnosti tomu chtěly jinak a my to samozřejmě plně chápeme,“ podotkla.

Posila do útoku sice nevyšla, ale velké jméno přivábili do Písku na opačnou stranu hřiště. Interligový tým totiž posílila brankářka Eva Bezpalcová, která přichází z mistrovského Mostu, kde získala několik titulů, pravidelně hrála evropské poháry a odskočila si i na roční angažmá do španělského Tenerife.

Brankářka Eva Bezpalcová je novou posilou Písku.Zdroj: archiv Deníku„Eva se přestěhovala na jih Čech a my se s ní domluvili, že by mohla chytat u nás. Už se s námi připravuje a je to vítaná posila,“ uvedla písecká trenérka na adresu 31leté odchovankyně českobudějovické házené, která si na startu své úspěšné kariéry interligu mimochodem vyzkoušela i v jindřichohradeckém dresu.

Její zkušenosti písecký tým jistě uvítá i v European Cupu, který si hráčky Sokola zahrají po osmi letech. Los jim ve druhém kole tohoto evropského poháru přisoudil bosenský klub Grude, jenž v tamní lize obsadil třetí příčku. První zápas se uskuteční 16. nebo 17. října na palubovce protivníka, odveta o týden později v Písku.

„Zvažovali jsme v klubu, zda do toho půjdeme, potřebovali jsme vědět, jak to bude s kádrem, ale nakonec jsme se do evropského poháru přihlásili. Jistě půjde o zajímavou konfrontaci,“ tvrdí Kateřina Hromádková, která se v novém ročníku bude muset obejít zřejmě pouze bez Barbory Olšové, jež zatím přerušila aktivní činnost.

V týmu naopak zůstávají nejlepší střelkyně MOL ligy Tereza Pokorná i další opory Kristýna Kubišová, Alena Stellnerová či Michaela Boorová.

Do nového ročníku MOL ligy Jihočešky vstoupí už 4. září doma v souboji se Šaľou. Interliga doznala změn a rozšířila se na 14 účastníků. Nově ji budou hrát Lázně Kynžvart, slovenská Stupava a polský Chorzów, oproti uplynulé sezoně chybí Prešov.