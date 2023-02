Body Sršňů: Svoboda J. 16, Šlechta 14, Svoboda M. 13, Sýkora 11, Borovka 10, Fait 9, Chvála a Suchánek 8, Englický 7, Špičák 6, Šurý a Mikolášek po 4.

Nejprve čekal na Sršně na domácí palubovce duel se čtvrtým Novým Jičínem. "Úkol zněl jasně, nepodcenit tým kolem bývalého ligového rozehrávače Bukovjana a pětici pendlujících hráčů z NH Ostrava. A tento úkol splnili Sršni na jedničku, když jejich obrana začala pracovat na plné obrátky hned od úvodu utkání a první čtvrtinu jsme jsme ovládli 28:8. Navíc všechny body Nového Jičína vsítil pivot Gianluca Prošek. Ani ve druhé čtvrtině se obraz hry nezměnil a domácí hráli svůj rychlý agresivní basketbal, bohužel tentokrát se nemohli spolehnout na svou největší zbraň, kterou je střelba za tři body, kde procento nebylo příliš vysoké. I tak domácí v poločase hřálo vedení 52:22. Sršni nepodcenili ani vstup do druhého poločasu, a tak skóre vesele narůstalo po celých 40 minut a nic na tom nezměnilo ani to, že obrovskou porci minut dostávali i kluci z lavičky v čele s debutujícím kadetem Františkem Suchánkem, který ve svém premiérovém utkání nastřílel osm bodů a byl to samozřejmě on, kdo před zaplněným hledištěm pokořil stobodovou hranici," shrnul utkání písecký trenér Jan Čech.

Po utkání s Novým Jičínem tak panovala v píseckých řadách spokojenost. "K utkání jsme nastoupili koncentrovaní a hned od začátku naplno pracovali na obranné polovině. Opravdu si troufám tvrdit, že v určitých pasážích naše hra měla obrovskou kvalitu. Díky tomu mohli dostat velký prostor všichni hráči a ukázat, že jsou právoplatnými členy týmu. Velké díky patří i divákům, kteří nás v hojném počtu povzbuzovali po celých 40 minut," doplnil Jan Čech.

Junioři Sršňů Písek si vezou z Pelhřimova těsné vítězství

Tuři Svitavy - Sršni Photomate Písek 88:84

Body a sestava Sršňů: Borovka 18, Šlechta 15, Svoboda M. 13, Fait 12, Sýkora a Šurý 11, Svoboda J. 4, Englický, Mikolášek, Chvála, Špičák.

V neděli čekalo Sršně utkání na palubovce dosud neporažených Svitav, kde se mělo rozhodnout o průběžném prvním místě v tabulce nadstavby o 1. - 6. místo.

"Náš tým opět vyjel o den dřív, aby se na společném tréninku na soupeře nachystal a chtěli jsme udělat vše, abychom v hale Turů uspěli. Bohužel hned úvod utkání nastínil, že nás čeká den blbec. Hned v prvním útoku otevřel skóre trojkou Pavel Slezák a Luboš Mikolášek si přivodil výron kotníku. Než jsme se vzpamatovali, za stavu 9:2 jsme si vybírali první oddechový čas. Poté jsme se sice dostali zpět do utkání, ale na každý bod jsme se strašně nadřeli. Domácí se drželi zatažení ve vymezeném území a naši střelci neměli svůj den (tříbodová střelba 42/9). Sice jsme si v utkání pomohli neuvěřitelnými 22 útočnými doskoky, ale to byly naše jediné lehké body. I když se po celé utkání hrál vyrovnaný zápas, kdy domácí byli téměř po celou dobu o nějaký ten bodík vpředu, Sršni byli stále na dostřel. Po první desetiminutovce 21:20, v poločase 46:41. A i přes tu špatnou úspěšnost střelby, vždy, když jsme se mohli dotáhnout, někdo zaspal v obraně nebo nesplnil taktický pokyn, což tento soupeř potrestal. Po změně stran Sršni sice ožili, ale vždy se nějakou chybou opět srazili do kolen. Když už to začalo vypadat nadějně a Písečtí se dvě a půl minuty před koncem dostali do vedení 79:76, zaúřadoval (nebo spíš Sršni nechali zaúřadovat) legendu českého basketbalu Pavla Slezáka, který dovedl Tury k výhře 88:84. A bohužel je třeba podotknout, že tentokrát zcela zasloužené výhře," shrnul utkání trenér Čech.

Sedmnáctka Sršňů si přivezla ze severu Moravy dvě vítězství

Výsledek zápasu asi rozhodl o tom, kdo se stane vítězem nadstavby. "V první řadě musím pogratulovat Turům, protože tentokrát chtěli více než my a zcela po zásluze vyhráli. My jsme se po celý zápas nedokázali dostat do tempa a neprezentovali se naší hrou. Porážky ke sportu patří a nechci z toho dělat žádnou vědu, lepší teď než v play off, ale tahle jde jednoznačně za mnou jako trenérem. Zvolil jsem o víkendu několik špatných řešení, takticky hráče dostatečně nepřipravil, jak jinak by si s námi dvojice Jokl - Slezák mohla takhle pohrát a co nejvíce, nedokázal jsem hráče dostatečně motivovat k tomu, o co se hraje, protože si musíme přiznat, že soupeř byl všude o krok dříve. Stojím si za tím, že taktika, pravidla a podobné věci jsou na obranné polovině cca 20 procent a zbylých 80 je nasazení a chuť, ale ani tentokrát jsme si nedali říct, soupeře nechali rozehrát, což již takto kvalitní tým potrestá. Ve všech statistických ukazatelích včetně doskoků jsme soupeře přehráli, ale s takovouto úspěšností střelby těžko můžeme pomýšlet na výhru. A když už se dostaneme pár minut před koncem do vedení, tak si opět ulevíme a necháme rozhodnout Pavla Slezáka. Už dlouho jsme riskovali, na obranné polovině nepracovali dobře a po zásluze přišel trest. Celý tým, mnou počínaje, se musíme zlepšit, pokud chceme dojít až na vrchol. Nadstavba je však na 99 procent rozhodnutá a kdyby došlo na finále mezi těmito týmy, výhodu domácího prostředí bude mít v rozhodujícím dueu náš soupeř. Naštěstí vím, že pokud se tak stane, v play off už budeme mít v zádech desítky našich věrných fanoušků i na venkovním hřišti a pak předvedeme zcela odlišný výkon než v neděli," shrnul své pocity trenér Čech.