60. ročník Velké ceny Tábora a memoriál ing. Jana Pána přinesly v úterý kvalitní atletickou podívanou.

Plakát velkých závodů. | Foto: Deník/archiv VLM

Z výsleků: 100 m Jan Veleba (Dukla) 10,39, Dorian Kelete (Kongo) 10,44, ženy Sharhalee Forbesová (Jam.) 11,52, 3. Kateřina Marušová (VS) 12,92, 800 m Filip Šnejdr (Slavia) 1:46,72, Adam Dvořáček (Un. Brno) 1:48,05… 4. Marek Strnad (NV) 1:52,58, B-běh 2. Petr Lukš (19, Sok) 1:55,65 - os. rek., letos druhý v kraji, 6. Patrik Novák (NV) 1:58,46 - os. rek., čtvrtý, 7. Ondřej Gloza (Sok) 2:00,26, 8. Roman Budil (ČD) 2:01,58 - SB, C-běh 4. David Gribbin (ČD) 2:06,59, 5. Filip Toul (14, ČD) 2:07,17 - os. rek., 7. David Pikl (ČD) 2:13,15 - os. rek., ženy Kristina Mäki 2:02,29 - SB, Diana Mezulianiková (obě Olymp) 2:02,45 - SB, Katie Kirková (Ir.) 2:02,34… 7. Barbora Hesová (VS) 2:24,21 - SB, 200 přek. 2. Lucie Chmátalová (14, VS) 30,83 - nejlepší v kraji, 4. Magdalena Frydrychová (Sok) 31,63 - os. rek., čtvrtá v kraji, 5. Bára Borová (14) 32,19, 8. Michaela Běhounová (14) 32,86, 9. Aneta Fišerová (všechny VS, všechny os. rekordy) 33,38, tyč 1. Pavla Buřičová (VS) 301, koule Tomáš Staněk (USK) 20,82, 4. Marek Bakula (v zápise Čt. Dvory, 25 let) 13,46 - os. rek., v sérii pětkrát za 13 metrů, 5. Šimon Jůza (VS) 12,75 - třetí v kraji, výška Alena Panovská 169, 3. Julie Kotalíková (obě VS) 156, oštěp Martina Píšová (Dukla) 50,97, Ondřej Bartoň (Ud. Hrad.) 65,53.