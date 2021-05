Jihočeský patriot se narodil s nevyvinutou levou paží, přesto za zelenými stoly dokázal velké věci. Už jako čtrnáctiletý vyrazil do Havířova, kde zakotvil na dlouho dobu a dosáhl mimořádných úspěchů. Tím nejzářivějším je zlato z paralympiády v Sydney v roce 2000, mezi tělesně postiženými se stal ještě jednou mistrem světa a třikrát mistrem Evropy.

Ale úspěšný byl i mezi zdravými stolními tenisty. Dlouhé roky hrál a velice úspěšně v barvách Havířova extraligu, kde dokázal porazit třeba i největší postavu moderní éry českého stolního tenisu Petra Korbela. Později patřil k lídrům první ligy. Před minulou sezonou kývl na nabídku rakouského Ebensee, kde nastupuje v nejvyšší soutěži a zároveň působí jako trenér mládeže.

Ale tím, jak se z Havířova posunul směrem k rodné hroudě, tráví také podstatně více času doma v Českých Budějovicích. A tak se přímo nabízela spolupráce s Pedagogem, který před rokem postoupil poprvé v klubové historii do první ligy. „S klukama z Pedáku se znám dlouhé roky a máme perfektní vztah. Líbí se mi, že se v domácích podmínkách a převážně s vlastními odchovanci dokázali prokousat až do tak vysoké soutěže,“ ocenil.

Pokud nebude zrovna vázán povinnostmi v Rakousku, domluvil se s klubem z Branišovské ulice na spolupráci. „Trenérsky rád pomohu s prvoligovým áčkem i s mládeží. Těším se na to. Jsem rád, že budu zase po dlouhé době alespoň trochu působit doma,“ svěřil se.

Pedagog si jako nováček vedl v minulé nedohrané sezoně nad očekávání zdatně a v předčasně ukončené tabulce svítí na prvním místě. „Velkou oporou je samozřejmě trojnásobný mistr republiky Radek Košťál, se kterým se velmi dobře znám z Havířova. Perfektně se s premiérou v první lize poprali i bráchové Pavel a Filip Kortusové. Věřím, že Pedák bude hrát dobře i letos,“ je přesvědčen.

On sám hráčsky ještě letos první klub jihočeského stolního tenisu neposílí. „Příští sezonu jsem ještě smluvně vázán v Rakousku, ale v té další by mě to rozhodně lákalo,“ nevyloučil velký návrat na domácí českobudějovické stoly.