Mistrovství republiky v přespolním běhu mužů, žen a juniorských kategorií, které o víkendu hostily pražské Běchovice, přineslo velký úspěch i Pavle Schorné z Klubu biatlonu Staré Město pod Landštejnem, která vybojovala bronzovou medaili. Biatlonistka a vytrvalkyně v atletických kláních startuje v dresu Maratonstavu Úpice.

Do ženského závodu se přihlásilo 28 závodnic a na startu nechyběly běžkyně, které v předchozích letech krosový šampionát ovládly, ať už to byla právě Schorná, Simona Vrzalová, či Lucie Sekanová. Do širšího okruhu favoritek patřily i Tereza Hrochová, Bára Stýblová, Marta Fenclová, Petra Kotlíková nebo Adéla Stránská.