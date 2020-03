Tábor – Boj naší planety s koronavirem přeškrtal drtivé většině sportovců i organizátorů jejich nejbližší plány. O atraktivní zkušenost a zajímavou kapitolu do své knížky o cestách spojených se sportem přišel alespoň prozatím také táborský footbagista Pavel Hejra.

Pavel Hejra. | Foto: redakce

Čtyřnásobný světový šampion, jenž naposled dosáhl na tento prestižní titul loni v polské Varšavě, měl v pátek odletět na otevřené mistrovství Švýcarska, ale turnaj v Lausanne byl z pochopitelných důvodů zrušen. Trénink, který se v posledních dnech přesunul i do prádelny panelového domu, tak nabral jiný směr. „Řešíme teď všichni mnohem důležitější věci než sport,“ říká sportovec, který pracuje jako sanitář v táborské nemocnici. „Samozřejmě je to ale škoda, protože v Lausanne měli hrát i kluci z Německa, Polska nebo Francie, takže by to byla velká akce a těšil jsem se na to,“ dodal smutně táborský hráč.