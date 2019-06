Rekordní účast 157 startujících, která se sešla v kuželně Lokomotivy při pátém ročníku veřejného turnaje Tábor hraje kuželky, udělala organizátorům z České unie sportu Tábor velkou radost. V dopoledních hodinách obsadilo dráhy 100 dětí, od odpoledne do večera pak dostalo prostor 30 mužů a 27 žen.

KLÁNÍ ŠKOL

Právě pro valnou většinu nejmladších účastníků to byla první zkušenost s nenáročnou sportovní disciplínou. Děti ze základních škol z Čekanic, Helsinské ulice a z Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor se každým hodem zlepšovaly a pronikaly do tajů kuželek. Nesmírné nadšení, elán i soutěživosti účastníků dostávala všechny do varu a bouřlivá atmosféra připomínala fotbalové či hokejové prostředí. O medailistech i vítězích navíc rozhodovaly až poslední hody, takže nebyla nouze o dramatické okamžiky.

„Paní učitelko, plivněte mi pro štěstí na kouli,“ žadonila Kristýna Ferklová na učitelce Haně Hojdarové. A pomohlo to. K zemi se najednou poroučelo všech devět kuželek. Dařilo se i ostatním dětem, které ovšem už podobný rituál nepotřebovaly. Z „hodovky“ se radovali i Jan Vondrášek, Vanesa Volfová, a dokonce třikrát velmi šikovný Rene Steinke.

Zajímavostí byla účast dvacítky dětí ze 7. třídy gymnázia Pierra de Coubertina. Do kuželny dorazily na kolech po třiadvaceti kilometrech v sedle, ale na jejich výkonech se přesto neprojevila únava či vyčerpání.

Odměnou třem nejlepším týmům se staly poháry a medaile.

VEŘEJNÝ TURNAJ

V odpoledních hodinách dostala prostor veřejnost. Organizátoři připravili nový hrací systém, který byl atraktivnější a servíroval napětí až do posledních hodů.

Základní hra obsahovala 25 hodů do plných. Jednotlivý nához se započítával do celkového součtu předem nahlášeného tříčlenného družstva. Jednotlivci pak byli podle výkonů nasazeni do pavouka a následoval souboj dvou soupeřů vyřazovacím způsobem na pět hodů. Postup si zajistilo nejlepších 16 mužů a 16 žen.

Jak už bylo avizováno, o překvapení nebyla nouze a velcí favorité několikrát nezvládli svoji roli. V kategorii žen se radovala z prvenství Yvona Hofbauerová, která se přitom už ve čtvrtfinále ocitla na pokraji vyřazení, když před posledním hodem totiž ztrácela na svoji soupeřku sedm bodů. Nakonec ale prokázala pevné nervy, shodila osm kuželek a postoupila. „Ještě ráno jsem netušila, jestli kvůli zdravotnímu stavu vůbec nastoupím. Musím uznat, že to byly nervy a turnaj byl dost vyrovnaný,“ okomentovala své premiérové vítězství.

V kategorii mužů vypadl trojnásobný vítěz Ivan Zámečník překvapivě už v úvodním kole, kdy ho položil na lopatky jeho pracovní kolega z Brisku Miroslav Polák. Neuspěl ani pravidelný medailista Tomáš Vaněk, který předčasně opustil turnajového pavouka už v osmifinále.

Cestu za obhajobou měl tak usnadněnou Petr Hofbauer, jenž po celý turnaj předváděl vyrovnané výkony, a navíc dosáhl i nejvyššího náhozu. „Docela se mi dařilo. V rozhodujících okamžicích jsem se dokázal soustředit. A to nakonec rozhodlo,“ přiznal dvojnásobný vítěz.

V kategorii tříčlenných družstev zvítězily mezi ženami Holky z Blaňáku, společnou kategorii mužů a smíšených týmů ovládli Cabadajovci.

Nejstarším účastníkem byl sedmdesátiletý Jaroslav Zeman (Revma liga Tábor) a nejmladší pětiletá Ema Filipová, která dorazila až z Kopřivnice. Ceny předávali místostarostka města Tábora Olga Bastlová a senátor Jaroslav Větrovský. Na zajištění akce se vedle hlavního organizátora České unie sportu podílely i Jihočeský kraj a město Tábor.