Zlínský padesátimetrový bazén přivítal v minulých dnech elitu tuzemského ploutvového plavání (PP) a rychlostního potápění (RP). Mezi kvalifikovanými 219 závodníky z 15 oddílů a klubů výrazně zazářily také barvy Subaquaclubu Delfín Tábor. Zisk pěti zlatých, pěti stříbrných a osmi bronzových medailí je toho více než pádným důkazem.

Táborští medailisté z MČR v ploutvovém plavání, nahoře zleva Klára Mazalová, Sára Studená a Matěj Novotný, v pokleku zleva Václav Studený a Ester Macháčková. | Foto: Pavel Hlinka

V dospělé kategorii potvrdila svou neochvějnou vládu na středních a dlouhých tratích Klára Mazalová a suverénně vyhrála závody na 400, 800 a 1500 m PP. Její o rok starší klubový parťák Matěj Novotný si ze Zlína přivezl dvě třetí pořadí ze závodů na 400 a 800 m PP. Po několikaleté přestávce se k ploutvím vrátila Nikola Musilová a na mistrovství předvedla výkony, které jí vynesly do první desítky startovního pole.

Mezi juniorkami se zaskvěla Sára Studená, která si vyplavala neuvěřitelných devět cenných kovů. Pětkrát si pro sebe rezervovala stříbrný stupínek a čtyřikrát ten bronzový, přičemž od zlaté třešničky na tomto sladkém dortu ji dělily pouze desetiny vteřiny. Do rodiny Studených přesto zlato dorazilo, a to díky třináctiletému Václavu Studenému. Z republikového titulu se radoval hned dvakrát, a to v závodech na 100 a 50 m PP, v klání na 50 m BF (dvě klasické ploutve) pak přidal do své sbírky také bronz. Svou první velkou medaili vybojovala ve zlínském bazénu jedenáctiletá Ester Macháčková, to když dohmátla třetí na distanci 50 m BF.

Zbývající táborští reprezentanti Veronika Fuková, Nikola Mazalová, Katka Krákorová, Zuzana Novotná a Jonáš Hienl si na Valašsku vylepšili svá osobní maxima, ale na medailová umístění jim to prozatím nestačilo.

Ploutvaři od Jordánu nyní vyhlížejí mistrovství České republiky na volné vodě, kde na ně čekají distance od 500 m pro žáky až po tříkilometrové tratě v dospělých kategoriích. Klára Mazalová a Sára Studená byly navíc na základě svých výkonů nominované do reprezentace České republiky.