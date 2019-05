Soutěže chlapců i děvčat ovládly pořádající Vodní stavby, blýskly se ale iindividuality ostatních oddílů. Velký talent potvrdil sprintér Dominik Markvart z Veselí nad Lužnicí, Lucie Bahenská (Sokol) se na 300 m zlepšila proti loňsku o 3,67 sekundy a je osmou čtrnáctiletou v kraji všech dob se 42,45, dvanáct setin ubral na 100 překážek hned na začátku roku Vojtěch Rodr (VS) časem 14,78, na stejné trati se Jitka Maršálková (Sokol) zlepšila dokonce o 64 setiny a zapsala 15,07. Půl metru přidal dálkař Petr Svoboda (VS) na 630, o čtyři metry se v kladivu překonala Simona Kršíková (Čéčova) a je pátou žákyní kraje všech dob se 30,68, její oddílový kolega Ondřej Nový (14) se proti loňsku polepšil v oštěpu dokonce o osm metrů na 37,56 atd. Zdá se, že se letos máme na co těšit!

Z výsledků – 60 m: Markvart 7,43, Filip Svoboda (JH) 7,74, Lucie Bahenská 8,11, Kateřina Marušová 8,15, Julie Kovářová (obě VS) 8,20, Lea Vilhelmová (Čéč) 8,35, 300 m Markvart 39,74, Ondřej Drnek (Čéč) 40,60, Bahenská 42.45, Vilhelmová 44,29, Anna Borová (14, VS) 45,14, 800 m Lurdes Gloria Manuelová (14, VS) 2:27,65, Barbora Hejnová 2:29,62, Adéla Holubová (12, obě Sok) 2:30,22, 1500 m Jakub Homola (14, VS) 4:39,98, 100 přek. Rodr 14,78, Pavel Poslušný (14, NV) 16,36, Jakub Skuček (14, VS) 16,44, Maršálková 15,07, Lucie Králová 16,17, Laura Čutková (Sokol) 16,29, Borová 16,32, Markéta Lišková 16,37, 4x60 m děvčata Sokol 31,79, VS 32,01, výška Tomáš Jelínek (JH) 176, Šimon Urbánek (14, NV) 164, Čutková 147, tyč Rodr 290, Petr Svoboda (VS) 280, Tereza Hánová (NV) 200, dálka Petr Svoboda 630, Filip Svoboda (14, JH) 570, Vilhelmová 494, Chalupová (Sokol) 485, Iveta Kouřimová (NV) 482, Renata Turková (T) 482, koule Zuzana Pivcová (14, JH) 10,50, Poslušný 12,52, Pavel Tomášek (Čéč) 12,01, kladivo Kršíková 30,48, Tereza Šestáková (14, Čéč) 24,44, Jakub Smetana (VS) 31,70, oštěp Michaela Plešáková (14, VS) 32,40, Maršálková 30,78, Lišková 30,41, Nový 37,45, Rodr 36,67.

Družstva – chlapci: VS Tábor 176, Čéčova 98, NV 81,5, ČD 59,5, JH 58, Veselí 44,5, Písek 1, děvčata: VS 180,5, Sokol 150, Čéčova 77,5, NV 58, JH 46, Veselí 28, Prachatice 17, ČD 17, Blatná 6.

V pátek 3. května bude I. kolo KP přípravek ve Čtyřech Dvorech (17). V Písku bude okresní kolo Poháru rozhlasu (8.30). O víkendu uspořádá Nová Včelnice krajský přebor ve vícebojích všech kategorií s výjimkou mladšího žactva (sobota 13, neděle 10). V pondělí 6. května bude Pohár rozhlasu Budějovicka ve Čtyřech Dvorech (9).