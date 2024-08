Mladá Jihočeška se snažila, postupem do semifinálového běhu splnila plán, ale případný postup do finále byl hodně vzdálený. „Už postup do semifinále je nad rámec všech mých očekávání,“ neskrývala po vydařeném opravném běhu.

Ve druhém ze tří semifinálových běhů by musela výrazně vylepšit svůj osobní rekord, aby mohla pomýšlet na postup do finále. Od začátku však ztrácela, skončila ve svém běhu skončila na posledním osmém místě a celkově byla dvaadvacátá.

Výsledky: 400 m ženy - semifinále: 1. Násirová (Bahr.) 49,08, …22. Manuel (ČR) 51,42 - nepostoupila do finále.