Písecký tenis slavil 125 let své existence.Zdroj: Jan ŠkrlePodotkl, že i on sám má jako hráč na písecké kurty dobré vzpomínky. A jmenoval osobnosti, které viděl jako přední v zásluhách o silnou historii klubu. „Václav Dlouhý, zvaný Áša a Jan Hofmann nejstarší, ti už nežijí. Tenis tady však hráli nebo hrají i jejich synové a vnuci. A třetí osobností, kterou chci připomenout, je Jaroslav Zíb,“ upozornil na hlavního organizátora oslav, který stihl všechny pozice a etapy tenisového života. I jeho synové Aleš a Tomáš vyznávají tenis.

Jaroslav Zíb požádal přítomné o vzpomínku na ty kolem tenisu v Písku, kteří svět opustili. Za minutu ticha poděkoval. A vyzval Julii Evu Grobárovou, Petra Leipnera a Antonína Haška k ukázce tenisu. „Dnešek patří mládí. A mladé tady potřebujeme, aby historie tenisu pokračovala. Ať tedy ukážou, co umí,“ vyzval mladé Jaroslav Zíb. Při hře je chválil. A také upozorňoval na nutné pokrčení kolen nebo potřebné přitažení zápěstí. Jako kouč se nezapřel. Oslavy pozdravil i senátor Tomáš Fiala, který také popřál píseckému klubu k bohaté historii.

Písecký tenis slavil 125 let své existence.Zdroj: Jan ŠkrleV hledišti na minulost zavzpomínal Miloslav Muzikář. Byl předsedou klubu v letech 1997 až 2003. „Bylo to zrovna v době, kdy nás tady zastihly povodně,“ připomněl velkou přírodní katastrofu pro celý kraj v roce 2002. „Bylo to těžké období. Voda v klubovně a šatnách byla ve výšce dvou metrů. Ale zvládlo se to. Všichni tu běhali v gumovkách, zapojilo se hodně členů klubu. A za tři týdny jsme zase hráli,“ pousmál se. Od té doby za pár týdnů uplyne 20 let. „Když jsem byl předsedou, bylo nás tady kolem 360 členů. To se zdá až neuvěřitelné,“ vybavil si Miloslav Muzikář.

„Určitě je dobré, že má tenis v Písku tak bohatou historii,“ hodnotil Tomáš Zíb, který se coby písecký odchovanec dostal z Jihočechů v historii tenisu ve světovém žebříčku ATP nejvýš. „Je pěkné, že je tu taková tradice. A je dobré takové jubileum oslavit,“ pravil dále. „Vlastně jsem se dozvěděl až teď, že je to třetí nejstarší klub v historii u nás.“ Na odpoledne si udělal volno a do rodného Písku z Prahy dorazil. „Škoda, že to nevyšlo Lukášovi. Je na turnaji,“ připomněl dalšího odchovance TK Písek Lukáše Dlouhého, který pronikl do absolutní světové špičky ve čtyřhře.

Mezi přítomnými byla i Lenka Basaraba, za svobodna Cenková. Z písecké tenisové historie je to nejlepší hráčka. Setkání se účastnili i Jan Škoda nebo Jan Kotrbáček z Milevska, současný šéf TK Písek Libor Kacbunda, naděje klubu Lucie Soukupová se svým otcem a trenérem, a další hosté.

Autor: Michal Cirmaciu - JTS