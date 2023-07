Táborští diváci byli opravdu fantastičtí, a také díky jejich podpoře střídal jeden parádní výkon druhý. Dvě z nejzářivějších hvězd mistrovství přetavily ve zlato hned své první soutěžní pokusy. Oštěpař Jakub Vadlejch poslal své náčiní na metu 84,68 m, dálkař Radek Juška dolétl hned na úvod na 815 cm, čímž vylepšil rekord šampionátu o pět centimetrů. Koulař Tomáš Staněk si na jih Čech dojel pro svůj sedmý titul; diváky potěšil šesti pokusy za hranici dvaceti metrů, z nichž ten nejdelší měřil 21,13 m.

Právě od technických disciplín si fanoušci atletiky slibovali největší sportovní prožitky, nakonec ale sklidily ten nejbouřlivější aplaus a ohlas boje na ovále. Pro táborské sportovní příznivce se stal nejdojemnějším příběhem pohádkový běh domácí Lurdes Glorie Manuel. Osmnáctiletá táborská čtvrtkařka předvedla neuvěřitelný závod a cíl proťala na druhém místě jen desetinu sekundy za vítěznou tuzemskou jedničkou Ladou Vondrovou. Stříbrná „Lu“ posunula časem 51,23 s. hodnotu historického juniorského rekordu na trati 400 metrů. „Chtěla jsem doma uspět, ale vůbec jsem nečekala, že to může takhle dopadnout. V posledních sto padesáti metrech jsem ale cítil, že mám ještě síly, tak jsem do toho dala všechno. Je to neuvěřitelný pocit, všem moc děkuju za podporu,“ zářila štěstím.

Nejhodnotnější výkon letošního mistrovství republiky se naprosto nečekaně zrodil v běhu na 200m metrů mužů. Ondřej Macík prolétl cílem v čase 20,39 s. Byl z toho historický český rekord, který držel dva roky Jan Jirka. „Nepopsatelný pocit a zážitek!“ řekl nový král české dvoustovky. „Chtěl jsem první titul a čas pod 20,60. Obojí se podařilo,“ dodal s úsměvem.

Z dalších úžasných výkonů stojí za zmínku časy vítězů závodů na 400 metrů překážek. Nikoleta Jíchová zdolala souboj s časomírou a ploty poprvé pod hranicí 55 vteřin (jako třetí žena v historii) a splnila díky tomu ostrý limit pro MS v Budapešti. Inspirovala tím Víta Müllera, jenž vzápětí stlačil svůj čas pod 49 sekund a osobním rekordem znamenajícím zisk šestého titulu se prodral na druhé místo českých historických tabulek v této disciplíně.

Druh víkendový sprinterský titul pro dračici Nikolu Bendovou, tentokrát na dvoustovce, čtvrtý mistrovské zlato tyčkařky Amálie Švábíkové, výškařský souboj plzeňských parťáků Jana Štefely s Josefem Adámkem i další výborné výkony a osobní maxima už jen dokreslily nádherný obraz velkého atletického svátku v Táboře.

Slova vítěze výškařské soutěže Jana Štefely hovoří za všechno. „Je to tady naprosto neuvěřitelné, fakt nemám slov. Takovou atmosféru, jakou jste vytvořili tady v Táboře, jsem zažil snad jenom na mítinku v Mnichově. Moc děkuju,“ vzkázal táborským fanouškům.