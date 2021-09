Ženská půlka se poprvé běžela jako Memoriál Heleny Fuchsové a přítomnost dvou olympioniček Kristiiny Mäki a Diany Mezuliáníkové ji dodal nadmíru důstojný punc. Vítězkou se stala prvně jmenovaná. Mužskou osmistovku vyhrál Filip Šnejdr. Tradičně atraktivní stovka se stala kořistí matadora Jana Veleby. Třemi pokusy do blízkosti jednadvacetimetrové hranice roztleskal diváky zmiňovaný koulař Tomáš Staněk. Důvod k potlesku zavdali sportovním příznivcům u Jordánu také závodníci pořádajícího táborského oddílu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.