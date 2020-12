Letošní kalendářní rok z důvodu epidemické situace halovým sportům činnost vůbec neusnadňuje, nicméně ve Vimperku využívají každé možnosti k přípravě mladých stolních tenistů. Příkladem toho byl nyní v sobotu jakýsi minikemp, který měl na programu dva tříhodinové bloky. Samozřejmě za podmínek určených Vládou ČR, to znamená za použití roušek a při maximálním počtu deseti lidí. V každém bloku se představilo osm mladých hráčů, které připravovali Vladimír Martenek a jednička tohoto sportu na jihu Čech Michal Vávra.

Na dětech bylo vidět, jak jim již stolní tenis chyběl a jak je trénink s těmito osobnostmi jihočeského sportu za zelenými stoly baví. „Je třeba říci, že tento projekt podporuje Jihočeský svaz stolního tenistu. Je tady se mnou Michal Vávra, se kterým kempy děláme celá léta. Na Prachaticku jsme chtěli s Jirkou Hykou rozjet práci s dětmi, především s těmi, které nebyly podchycené. Zmapovali jsme oddíly na celém okrese, získali jsme seznam asi padesáti dětí, které chceme postupně otestovat. Pak tu skupinu zúžíme na dvacet až třicet dětí, se kterými budeme díky penězům z jihočeského svazu pracovat více,“ představil projekt Vladimír Martenek a doplnil: „Velký dík v této nelehké době patří stolním tenistům ve Vimperku a škole, že nás zde nechá trénovat.“

Na sobotu byly vypsány dva tříhodinové bloky a oba byly rychle naplněné. Z oddílů a hlavně od dětí byl o tréninky velký zájem. „Normálně bychom trénovali se čtrnácti dětmi, ale jelikož jsme limitováni počtem, museli jsme to udělat tímto způsobem. Lepší je samozřejmě udělat dvoufázovou akci i s účastí rodičů či dalšího doprovodu. Aby to viděli, natočili si děti na video a mohli i trenéři v oddílech postupně odstraňovat chyby. Je to sice nyní tak trochu nouzová záležitost, ale dělá mi radost zájem dětí,“ doplnil Vladimír Martenek.

V tělocvičně vimperské ZŠ Smetanova se protočili kluci i děvčata z několika klubů z celého Prachaticka. Nebylo to tedy jen o těch domácích. „Dopoledne jsou zde děti z Vimperka, Zdíkova, Volar, Čkyně a Lhenic. Na odpoledním bloku budou hráči ze čtyř klubů. Dík patří všem, kteří se o stolní tenis v těchto klubech starají, že zareagovali tak rychle. Zájem o stolní tenis celkově je, ale musí se s lidmi stále pracovat,“ dodal vedoucí kempu.

Velký zájem je v kempech pokračovat, a to hned následující sobotu. Otázkou je, zda znovu nedojde k zákazu provozovat sport ve vnitřních prostorách. Co si tedy nyní popřát? „Je třeba si popřát zdraví a hlavně to, aby se na sport obecně děti nevykašlaly. Z toho jsem měl v době, kdy se nic nemohlo dělat, největší strach,“ uvedl Vladimír Martenek a pokračoval: „Velkou radost mi dělá přístup vimperského oddílu. Již po první vlně jsme měli obavu, že to budeme muset zabalit, ale naopak se ukázalo, že to děti neodradilo a měly o stolní tenis velký zájem. Nyní se nám dokonce po této dvouměsíční pauze přihlásili přes Dům dětí a mládeže další zájemci. Kdyby mohli přijít všichni, tak tady máme přes dvacet dětí, což je super. Jak říkám, díky oddílu, Domu dětí a rodičů se tady stolnímu tenisu daří.“