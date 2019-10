Oba reprezentují svůj klub, kraj i ČR.

Jan Janoštík ze Sokola České Budějovice a Tomáš Švejda z SK Badminton Český Krumlov.

„Naši hráči první den porazili ve své skupině Portugalsko hladce 5:0,“ vrací se Radek Votava k vydařenému vstupu do turnaje.

Druhý den je čekal dvojblok nejtěžších soupeřů. „Dopoledne po fantastickém výkonu naši hráči porazili Anglii,“ připomíná trenér výhru 3:2 nad pátým nasazeným týmem. „Odpoledne na nás pak čekal ještě těžší soupeř, Francie.“ Hráči se favorita nezalekli a podali další výborný výkon. „Pouze tři míčky v rozhodujícím zápase nás dělily od vítězství, nakonec z toho ale byla těsná prohra 2:3.“

Poslední zápas hrál tým ČR proti dalšímu těžkému soupeři. „Se Švédskem přišla. znovu jen těsná prohra 2:3 a rozdíl jednoho setu v konečném součtu rozhodl o konečném třetím místě ve skupině.“ České reprezentace tak spadla do dalších bojů do skupiny o 17.-24. místo. „Je to velká škoda.“

V této skupině hráči ČR zdolali Estonsko 3:0, dalšího velkého favorita Rusko 3:0 a následně i tým USA 3:2.

„Konečné sedmnácté místo je nejlepším výsledkem našeho týmu po dlouhé době a všem hráčům patří velká gratulace,“ rekapituluje trenér Radek Votava.

„Navíc nechybělo mnoho a naši hráči se mohli ocitnout v té nejelitnější skupině,“ doplnil trenér, který speciálně pro Deník zhodnotil také oba badmintonisty .z jihu Čech. „„Oba naši hráči podali výborné výkony, „ přikyvoval. „Jan Janoštík primárně ve dvouhře, Tomáš Švejda pak v párových disciplínách, kde zúročil svoje zkušenosti, které získal po boku svého oddílového spoluhráče Jaromíra Janáčka v turnajích dospělých. Velká gratulace a držíme palce v soutěži jednotlivců,“ uvedl trenér.