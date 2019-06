Na Táborsko se přestěhovaly dva atletické mistrovské tituly

Tábor – Pražský Eden se stal dějištěm jednoho z vrcholných podniků tuzemské atletické sezony: mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let. Proud zlaté radosti zamířil z hlavního města dvakrát i do táborského regionu.

Adéla Záhorová. | Foto: Deník / Redakce

V kouli mužů se na nejvyšší metě objevilo jméno Davida Tupého z Bechyňského atletického klubu Bechyně. Talentovaný borec z lázeňského města nasměroval své náčiní ke zlaté medaili hned prvním pokusem, který měřil 16,26 metru. Tento výkon si v poslední šesté sérii o deset centimetrů vylepšil a mohl slavit. Nejbližšího pronásledovatele Tomáše Vilímka z Třebíče za sebou nechal o více než půl metru (15,82 m), přičemž by na něj stačily i další platné pokusy bechyňského koulaře. Díky nejlepšímu republikovému výkonu této sezony se zaleskla zlatá medaile i na hrudi táborské dálkařky Adély Záhorové. Jedna z velkých nadějí české atletiky sice prvním pokusem přešlápla, ale hned vzápětí dolétla na 623 centimetrů. Stříbrná Linda Suchá ze Škody Plzeň za ní zaostala o šest centimetrů. Další dvě reprezentantky TJ Vodní stavby Tábor medailový úspěch jen těsně minul. Tyčkařka Karolína Podlahová si vylepšila svůj osobní rekord na 648 centimetrů, ale stačilo jí to „jen“ na 4. místo. Stejné pořadí si z Edenu odvezla trojskokanka Linda Průšová. V jejím to byla hodně bolestná záležitost, protože jí chyběly čtyři centimetry ke stříbru a jediný centimetr k bronzové medaili. Její smutné pocity naředil fakt, že si vylepšila osobní maximum na 12,11 m. Do finále běhu na 800 metrů se druhým nejrychlejším časem z rozběhů probil Jakub Škrdleta, pomalé tempo finálového běhu mu ale nesedlo a s pětivteřinovým mankem na předchozí výkon skončil osmý. Rozběhový čas 1:53,50 min. je jeho novým osobním rekordem a ve zmiňovaném finále by suverénně stačil na zlato.

Autor: Pavel Šácha